Weihnachtsaktion: VHS spendet Schlafsäcke an FSW Obdach

Hilfe per Mausklick: Die Wiener Volkshochschulen motivierten über Social Media zum Liken und spendeten pro 100 Likes einen Schlafsack und eine Isomatte an die Wohnungslosenhilfe FSW Obdach.

Am 5. Dezember wartete ein besonderer Gewinn hinter dem virtuellen Fenster des VHS-Adventkalenders: An diesem Tag konnte man unkompliziert und schnell mit einem Like helfen – ein Schlafsack und eine Isomatte pro 100 Likes für das Posting. Via Instagram und Facebook kamen so 2.200 Likes zusammen – somit gingen 22 Schlafsäcke und Isomatten an FSW Obdach.

Dankbar für Unterstützung

“FSW Obdach ist für Menschen da, die ihr Zuhause verloren haben und bietet Raum, Beratung und Perspektiven. Unsere Follower:innen haben mit den zahlreichen Likes gezeigt, dass wir nicht wegschauen, sondern unterstützen, wenn Hilfe benötigt wird,” freut sich VHS-Geschäftsführer Herbert Schweiger über die gelungene Aktion. Und auch die Geschäftsführerin des FSW Obdach, Monika Wintersberger-Montorio, zeigt sich überwältigt von dem regen Zuspruch: “Diese großzügige Aktion der Wiener Volkshochschulen und deren breite Unterstützung auf Social Media zeigt uns einmal mehr, wie ausgeprägt die Solidarität mit Menschen ohne Obdach in Wien ist.”

In einer Videobotschaft bedanken sich die beiden bei den Follower:innen der Wiener Volkshochschulen für ihre Teilnahme – nachzuschauen auf: youtu.be/02sgMXfbBlc

Sie wollen die Arbeit von FSW Obdach ebenfalls unterstützen, dann informieren Sie sich hier über die Spendenmöglichkeiten: obdach.wien