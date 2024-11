VHS-Talk Landstraße: Kondome, ciao? Sicher nicht!

Im Rahmen des Welt-Aids-Tages am 1. Dezember lädt die VHS Landstraße am 28. November zum kostenlosen Talk. Dabei werden notwendige Bildungsmaßnahmen und Angebote diskutiert, die heute HIV-Prävention und sexuelle Gesundheit unterstützen.

HIV-Präventionsmaßnahmen sind entscheidend, um die Verbreitung des HI-Virus einzudämmen und Menschen vor einer lebenslangen, schweren Erkrankung zu schützen. Sie umfassen unter anderem die Verwendung von Kondomen, den Zugang zu Informationen und die Möglichkeit, sich regelmäßig testen zu lassen. Frühe Tests ermöglichen es, eine HIV-Infektion rechtzeitig zu behandeln, was das Risiko einer Übertragung minimiert und die Gesundheit der Betroffenen verbessert. Besonders wichtig ist der Zugang zu PrEP, einer vorbeugenden Medikation, die vor einer Ansteckung schützen kann. Prävention hilft nicht nur Individuen, sondern auch, gesellschaftliche Ressourcen im Gesundheitswesen zu schonen und Diskriminierung abzubauen, indem sie Bewusstsein schafft.

Sexualpädagogische Interventionen haben einen signifikanten Einfluss auf die sexuelle Gesundheit und vor allem auch auf die HIV-Prävention. In der heutigen Panel-Diskussion soll der Frage nachgegangen werden, wie und ob sich sexualpädagogische Angebote wandeln müssen, um den Bedürfnissen der Prävention von HIV und anderen sexuell übertragbaren Infektionen (STI) in der heutigen Zeit gerecht zu werden. Und es soll beleuchtet werden, welche Schritte es neben Bildungsmaßnahmen braucht, um mehr sexuelle Gesundheit in Wien und Österreich zu ermöglichen. Im Anschluss an den Talk Brot und Wein (bzw. Getränke) zum Netzwerken. Eine Veranstaltung gemeinsam mit der Aids Hilfe Wien als Beitrag zu „8UNG LIEBE – 8 Jahre Themenschwerpunkt Sexualität“ der VHS Landstraße.

Podiums-Teilnehmer:

David Eckinger (MAC)

Dr.in Mirijam Hall (Vorsitzende Aids Hilfe Wien)

Kelly Kosel (Vorstand der Plattform Sexuelle Bildung bzw. „Zweite Aufklärung“)

Mario Lackner (Experte für Sexuelle Bildung / NAP Frauengesundheit, Organisator Themenschwerpunkt Sexualität / VHS Landstraße, Mitglied der ÖGS)

Memo Mokhles (Aids Hilfe Wien, lebt mit HIV)

Moderation: Andrea Brunner (Geschäftsführerin Aids Hilfe Wien)