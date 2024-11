Vielfalt & Inklusion: Fest der Begegnung im Rathaus

Seit vielen Jahren werden in Wien Aktivitäten gefördert, um den Dialog zwischen Menschen mit und ohne Behinderungen zu unterstützen und Barrieren abzubauen. Im Rahmen von „Jede*r für Jede*n” findet erstmals ein Fest der Begegnung am 11. September im Rathaus statt, das für mehr Vielfalt und Inklusion in der Gesellschaft sensibilisiert. – Der Eintritt ist frei.

Bei „Jede*r für Jede*n“ stehen sowohl die Begegnungen von Menschen mit und ohne Behinderungen als auch die Arbeit zahlreicher Wiener Einrichtungen für Behinderte im Mittelpunkt – von Tagesstätten, Elternvereinen, Wohneinrichtungen und Freizeitangeboten bis hin zu Selbsthilfegruppen und Selbstvertretungszentren.

Buntes Unterhaltsprogramm bei freiem Eintritt für alle Wiener

Erstmalig wird am 11. September ein Fest der Begegnung für alle Menschen mit und ohne Behinderungen und vor allem auch für Familien in Wien veranstaltet. Unterhaltungs-Acts, Musik, Tanz, Informationsstände und noch vieles mehr – den Besuchern wird bei freiem Eintritt ein buntes Programm geboten. „Wir laden alle Wiener herzlich ein, sich bei unserem inklusiven Fest zu treffen, zu verbinden und gemeinsam zu feiern. Wir wollen damit Begegnungen ermöglichen und Barrieren im Kopf abbauen“, kündigt Dennis Beck, Geschäftsführer der Wiener Gesundheitsförderung – WiG, an.

Informationsstände und Mitmach-Stationen im Arkadenhof

im Arkadenhof Vernetzungscafé mit kostenfreier Verpflegung in Kooperation mit dem Club Behinderter Menschen und ihrer Freunde (CBMF)

mit kostenfreier Verpflegung in Kooperation mit dem Club Behinderter Menschen und ihrer Freunde (CBMF) Kurz-Vorträge mit vertiefenden Gesprächen zu Bewegung, Ernährung und Seelischer Gesundheit

mit vertiefenden Gesprächen zu Bewegung, Ernährung und Seelischer Gesundheit Unterhaltungsprogramm auf der Festbühne im Arkadenhof – inklusive Modenschau, Musik, Tanzimpulse etc.

auf der Festbühne im Arkadenhof – inklusive Modenschau, Musik, Tanzimpulse etc. Vorstellung von innovativen Projekten und Selbsthilfegruppen und noch vieles mehr

Sensibilisierung und mehr Verständnis für ein Leben mit Behinderung

Im Jahr 2023 wurde die Videoserie “Jede*r für Jede*n – Begegnungen zwischen Menschen mit und ohne Behinderungen” ins Leben gerufen. Sie gibt Einblicke in die Vielfältigkeit der Organisationen, welche mit und für Menschen mit Behinderungen arbeiten. Mehrere Selbsthilfegruppen und Organisationen, stellvertretend für die vielen themenspezifischen Einrichtungen, Gruppen und Vereine in der Stadt, stellen darin ihre Unterstützungsangebote vor. Die Videos sollen dazu beitragen, mehr Verständnis für Menschen mit Behinderungen zu schaffen und Barrieren in den Köpfen abzubauen.

11. September 2024

11.30–17 Uhr

Arkadenhof Wiener Rathaus, 1010 Wien

Eintritt frei!

www.wig.or.at/jeder-fuer-jeden

Foto: freepik.com