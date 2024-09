Die VIENNA FASHION WEEK eröffnet den Modeherbst

Am 9. September fand die mit Spannung erwartete Opening Show der VIENNA FASHION WEEK vor einer beeindruckenden Kulisse statt.

Zahlreiche Gäste aus dem In- und Ausland kamen zusammen, um den Start der Modewoche im Fashionzelt vor dem MuseumsQuartier zu feiern. Diese glamouröse Veranstaltung markiert den Beginn des Modeherbstes, der dieses Jahr zum 16. Mal stattfindet.

“Die VIENNA FASHION WEEK hat sich in den letzten 16 Jahren als Plattform für Mode national und international etabliert. Das ist ein Erfolg, auf den wir stolz sind. in diesem Jahr zeigen wir im Fashion-Zelt auch mehrere großartige Shows und Projekte, die das Thema Nachhaltigkeit und Innovation aufgreifen.” Elvyra Geyer, Zigi Mueller-Matyas und Maria Oberfrank Veranstalterinnen der VIENNA FASHION WEEK

Ein neuer Fokus im 16. Jahr

Nach 15 erfolgreichen Jahren setzt das Veranstalterinnen-Team der VIENNA FASHION WEEK im 16. Jahr einen frischen Akzent. Neben etablierten Designer*innen wie Sabine Karner, Pitour, Manuel Essl und Julia Cranz stehen diesmal auch neue Talente und Labels im Rampenlicht. Ein besonderer Fokus liegt auf Nachhaltigkeit, die in den Kollektionen vieler junger Designerinnen eine zentrale Rolle spielt. Die VIENNA FASHION WEEK bietet damit erneut eine Plattform für eine spannende Mischung aus arrivierten Modegrößen und aufstrebenden Kreativen.

Nachhaltigkeit und soziales Engagement im Rampenlicht

Neben den klassischen Fashion Shows gibt es dieses Jahr eine Vielzahl an Veranstaltungen im Rahmen der “Fashionable”-Woche. Ein besonderes Highlight ist die Show “Fashion Reloaded”, die in Kooperation mit dem PensionistWiens realisiert wurde. Die Kollektion basiert auf bereits existierenden Kleidungsstücken, die von Designer*innen wie Pitour und Sabine Karner neu interpretiert und individuell angepasst wurden. Auch die Charity Fashion Show “Uplift” von Nunu Kaller verdient Aufmerksamkeit. Hier präsentieren 13 österreichische Labels ihre Kreationen, um soziale Projekte zu unterstützen.

Internationale Akzente und Nachwuchsförderung

Ein weiterer Höhepunkt der diesjährigen VIENNA FASHION WEEK ist die Show “ThaiDentity”, die anlässlich des 15-jährigen Jubiläums der Beteiligung des Königreichs Thailand veranstaltet wird. Vier thailändische Labels zeigen in einer „Curated“-Show ihre Werke, die Einblicke in die Vielfalt der thailändischen Modewelt geben. Auch junge Nachwuchsdesigner*innen kommen nicht zu kurz: Die Wiener Modeschulen präsentieren in mehreren Shows die Talente der nächsten Generation und bieten ihnen eine Bühne für ihre kreativen Visionen.

Ein Vorgeschmack auf die kommenden Tage

Die Eröffnungsshow bot mit den “Favorite Looks” einen faszinierenden Einblick in das Schaffen von 42 nationalen und internationalen Designer*innen. Die gezeigten Kreationen versprachen bereits einen aufregenden Modemarathon, der die kommenden Tage der Fashion Week prägen wird. Die Mischung aus kreativen Schnitten, ungewöhnlichen Stoffen und ausgefallenen Designs sorgte für begeisterte Reaktionen im Publikum.

Offizielle Eröffnungsreden und glamouröses Get Together

Die offiziellen Eröffnungsansprachen wurden von hochrangigen Persönlichkeiten gehalten: Mag. Theresia Niedermüller, Sektionschefin der Stadt Wien, Mag. Sylvia Faßl-Vogler von der Kulturabteilung der Stadt Wien und Bettina Leidl, Direktorin des MuseumsQuartier Wien, begrüßten die Gäste. Die charmante Moderation übernahm die bekannte Moderatorin Elke Rock.

Den Abschluss des Abends bildete ein stilvolles Get Together im Fashionzelt.