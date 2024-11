Fußballklub Vienna präsentiert Kalender für guten Zweck

Der FIRST VIENNA FC 1894, der älteste Fußballverein Österreichs, präsentiert dieses Jahr pünktlich vor Weihnachten seinen Charity-Jahreskalender für den guten Zweck.

Jetzt haben Fans und Unterstützer die Möglichkeit, den VIENNA-Jahreskalender 2025 an den Heimspieltagen im Fanshop zu erwerben und dabei gleichzeitig einen wertvollen Beitrag zu leisten: für jeden verkauften VIENNA-Kalender werden zwei Euro an die Wiener Frauenhäuser, die Frauen und Kinder in schwierigen Lebenslagen Schutz und Unterstützung bieten, gespendet. Mit der Aktion zugunsten der Wiener Frauenhäuser stärkt die VIENNA-Familie den Zusammenhalt und setzt ein Zeichen der Solidarität.

Der Jahreskalender 2025 wurde mit Unterstützung der VIENNA-Fans aus über 1.000 Fotos ausgewählt. Das Ergebnis ist eine ganz besondere Sammlung von emotionalen Bildern, die die unverwechselbare Atmosphäre des ältesten Fußballvereins Österreichs und seiner legendären Spielstätte, der Hohen Warte, festhält. Die Hohe Warte, dem Stadion des Vereins, ist bekannt für seine beeindruckende Naturarena im 19. Bezirk und konnte in der Vergangenheit bei Länderspielen durch immense Zuschauermengen polarisieren.

„Mit dem VIENNA-Kalender 2025 ist uns etwas Besonderes gelungen: Wir verbinden unsere Leidenschaft für den Fußball mit sozialem Engagement. Jeder verkaufte Kalender unterstützt die Wiener Frauenhäuser und bringt ein Stück Vienna-Atmosphäre direkt nach Hause.“so Andreas Ivanschitz, Sportdirektor First Vienna FC 1894

So komt man zum Kalender

Der VIENNA-Kalender 2025 ist zu den kommenden Spieltagen auf der Hohen Warte für zehn Euro erhältlich:



22.11.2024 First Vienna FC – SV Ried

06.12.2024 First Vienna FC – FC Liefering

Zusätzlich wird es noch ein Weihnachtsshopping auf der Hohen Warte geben, bei dem der VIENNA-Jahreskalender ebenfalls erworben werden kann und zwar am:



Mittwoch, 11.12. 2024 von 16:00-20:00 Uhr

Donnerstag, 19.12. 2024 von 15:00-20:00 Uhr

Mit dem VIENNA-Jahreskalender kann man sich einen Teil der VIENNA-Atmosphäre und damit ein Stück Fussballgeschichte nach Hause holen und tut außerdem etwas Gutes. Der Kalender ist ein wunderbares Weihnachtsgeschenk, das Freude bereitet und zugleich einen wichtigen Beitrag leistet.

Alle weiteren Infos unter www.firstviennafc.at