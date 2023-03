Viergleisig unterwegs von Meidling bis nach Mödling

Das Teilstück der Bahn-Südstrecke ist das wohl längste ­Nadelöhr der Welt. Obwohl mehrere tausend Menschen in bis zu 400 Zügen täglich hier pendeln, ist die Strecke zwischen Meidling und Mödling bis dato zwei­gleisig. Das wird sich jetzt ändern. Die Pläne für den viergleisigen Ausbau liegen auf dem Tisch. „Damit sorgen wir für ein ­attraktives Mobilitätsangebot im Süden Wiens“, so ­ÖBB-Projektkoordi­natorin Natalie Arzt.

Mit dem Ausbau werden beste Voraussetzungen für beste Bahn-Verbindungen geschaffen. So werden künftig „durch die Entflechtung von S-Bahn und schnelleren Zügen“ zweitere einfacher passieren können und das ermöglicht einen dichteren S-Bahn-Takt. Mit zusätzlichen Nahverkehrsverbin­dungen „kann man zwischen Meidling und Liesing im 5-­Minuten-Takt unterwegs sein“ und „zwischen Liesing und Mödling werden mit der Fertigstellung die Voraussetzungen für einen 10-Minuten-Takt geschaffen“.

Geduld

Die Entflechtung bringt mehr Züge, und diese können öfter halten. So werden zwei neue Haltestellen errichtet. Die Stationen Benyastraße in Liesing und Europaring in Brunn am Gebirge. Bestehende Halte­stellen werden modernisiert. Alle werden mit barrierefreien Inselbahnsteigen ausgestattet. Auch Vorplätze werden begrünt, Rad-Abstellmöglichkeiten geschaffen und der Lärmschutz verbessert. Es braucht aber ­Geduld. „Wir rechnen mit der UVP-Prüfung ab dem 3. Quartal 2023“, so Arzt. Die Fertigstellung ist 2034 zu erwarten. Wer sich jetzt ein Bild machen möchte: infrastruktur.oebb.at/meidling-mödling