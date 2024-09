Neue Ambulanz für Kinder- und Jugend-Psychiatrie eröffnet

Bis Ende des Jahres wird ein weiteres Ambulatorium für Kinder- und Jugendpsychiatrie in Betrieb gehen. Es handelt sich bereits um das vierte von insgesamt sechs geplanten Ambulatorien, die seit 2018 gebaut wurden. Damit schafft die Stadt Wien Platz für bis zu 600 junge Patient:innen pro Jahr.

Das neue Ambulatorium in Floridsdorf wird eine zentrale Anlaufstelle für ambulante Betreuung und tagesklinische Behandlungen bieten. „Wir kommen dem Ziel einer flächendeckenden und wohnortnahen Versorgung für Kinder und Jugendliche somit ein großes Stück näher.“, erklärt Ewald Lochner, Koordinator für Psychiatrie, Sucht- und Drogenfragen der Stadt Wien.

Wachsende Nachfrage

Der Bedarf an Behandlungsmöglichkeiten für psychische Erkrankungen bei jungen Menschen wächst stetig, und die bestehenden Angebote reichen nicht aus. Martin Heimhilcher von der ÖGK Wien hebt die Vorteile hervor: „Mit der neuen Einrichtung in Floridsdorf erweitern wir die Versorgungskapazitäten, und stellen sicher, dass junge Patient*innen wohnortnahe optimal betreut werden. So schaffen wir eine nachhaltige und umfassende Gesundheitsversorgung für Kinder und Jugendliche.“

Schwerpunkt Borderline-Persönlichkeitsstörung

Die Psychologischen Dienste in Wien (PSD Wien) bieten bereits First-Level-Support, doch es besteht Bedarf an weiteren Anlaufstellen für junge Menschen. Die neue Ambulanz wird einen besonderen Schwerpunkt auf die Borderline-Persönlichkeitsstörung legen. Die ärztliche Leitung übernimmt Prim.a Dott.ssa Caroline Di Maria, die zuvor als Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie an der Charité – Universitätsmedizin Berlin tätig war.

„Junge Menschen bleiben in ihrem vertrauten sozialen Umfeld, was den Kontakt zu Familie, Freund*innen und Schule ermöglicht. Diese sozialen Strukturen können wichtige Unterstützungsquellen sein und zur Stabilisierung beitragen. Genauso kann es förderlich sein, wenn im Alltag erlernte Strategien im Umgang mit der Erkrankung direkt angewendet und geübt werden können. Zudem gilt es, die Autonomie und Selbstwirksamkeit von Kindern und Jugendlichen zu stärken“, beschreibt die Kinder- und Jugendpsychiaterin den Schwerpunkt der neuen Ambulanz.

Erreichbarkeit und Unterstützung

Für Unterstützung und Beratung steht der First-Level-Support unter der Nummer 01/31 330 sowie per E-Mail an fls@psd-wien.at werktags von 8:00 bis 20:00 Uhr zur Verfügung.