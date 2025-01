Volle Ladung: Ausbau von E-Ladestellen in Wien

Die Mobilitätswende nimmt Fahrt auf: Erstmals wurde in Wien an den E-Ladestellen von Wien Energie über eine Million Mal Ökostrom geladen. Der Ausbau der Infrastruktur zeigt Wirkung – 2024 hat neue Rekordzahlen gebracht.

Die Zukunft des Verkehrs in Wien ist elektrisch. 2024 markiert einen Meilenstein für die Elektromobilität in der österreichischen Hauptstadt. Mit 1,2 Millionen Ladevorgängen an den über 2.200 E-Ladestellen von Wien Energie ist erstmals die Millionen-Marke überschritten. Im Vergleich zum Jahr 2023 entspricht das einem Anstieg von über 33 Prozent. „Die Zahlen zeigen deutlich, dass Elektromobilität der Schlüssel für einen klimafreundlichen Individualverkehr ist“, so Michael Strebl, Geschäftsführer von Wien Energie. Über 28 Millionen Kilowattstunden Ökostrom flossen im vergangenen Jahr durch das Netz des Energieversorgers – genug für etwa 45.000 Fahrten von Wien nach Paris und retour.

900 Ladepunkte sollen 2025 kommen

Um der steigenden Nachfrage zu entsprechen, baute Wien Energie schon 2024 massiv die Infrastruktur aus. 600 neue Ladestellen wurden errichtet, davon 220 öffentlich zugänglich. Für 2025 plant das Unternehmen die Errichtung von weiteren 900 Ladepunkten, wovon 200 Standorte bereits mit der Stadt Wien vereinbart sind. „Mit jedem neuen Ladepunkt treiben wir die Verkehrswende voran und machen klimafreundliche Mobilität noch attraktiver“, betont Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke. Wien bietet mittlerweile das dichteste Ladenetz Österreichs mit insgesamt über 2.800 öffentlich zugänglichen Ladepunkten.

Beliebte Lade-Hotspots und Ladeverhalten

Der beliebteste Standort 2024 war der Schnellladepark am Margaretengürtel mit mehr als 33.000 gezählten Ladevorgängen. Hier können Elektroautos in nur 12 Minuten genug Energie für 100 Kilometer tanken. Auch zentrale Ladestationen wie am Morzinplatz, in der Siebensterngasse und in der Amerlingstraße gehören zu den Spitzenreitern. Auffällig: Werktags lädt man etwa 40 Prozent häufiger auf als am Wochenende. Spitzenreiter des Jahres 2024: der 13. Dezember mit 6.070 Ladevorgängen.

