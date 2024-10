Von der Asphaltwüste zur Radwege-Idylle: Simmering blüht auf!

Die Simmeringer Hauptstraße steht vor einem bedeutenden Wandel. Mit einer Versiegelung von 99 % zählt sie zu den größten Asphaltwüsten im 11. Bezirk und verwandelt sich im Sommer in eine Hitzeinsel. Bewohner:innen beklagen zudem die zu schmalen Gehsteige und das Fehlen von Sitzelementen.

In ganz Wien gestalten die Stadtplaner das Stadtbild neu, und auch in Simmering laufen umfangreiche Begrünungsprojekte. Zahlreiche Radwegeprojekte kombinieren sie mit Baumpflanzungen, wie in der Rinnböckstraße, und gestalten zudem verschiedene Plätze um. So wurde der Swietelsky Platz bereits im vergangenen Jahr umgestaltet, während die Arbeiten am Enkplatz derzeit in vollem Gange sind.

Raus aus dem Asphalt

Ab diesem Herbst wird der Eingang zur Simmeringer Hauptstraße an der Litfaßstraße ein neues Gesicht erhalten. Vier neue Bäume und eine begrünte Fläche sind der Auftakt für weitere Maßnahmen zur Begrünung des stark versiegelten Teils der Simmeringer Hauptstraße bis zur U3-Zipperer-Straße. Zusätzlich werden automatische Bewässerungsanlagen, Bänke und Trinkhydranten installiert. In dieser ersten Phase wird eine Fläche von insgesamt 320 Quadratmetern entsiegelt und bepflanzt.

K limafitte Radachse

Ein weiteres Highlight ist die Umgestaltung der Rinnböckstraße zu einer klimafitten Radachse. Diese neue Radwegverbindung ermöglicht eine schnelle und sichere Fahrt von Simmering in den 3. Bezirk und weiter in die Innere Stadt. Ein baulich getrennter Zwei-Richtungs-Radweg wird vom Rennweg bis zur Schneidergasse entstehen. Die Strecke von der Schneidergasse bis zur Kopalgasse wird zur Fahrradstraße umgestaltet.Neue Grünflächen, insgesamt zwölf neue Bäume und elf Hochstammsträucher werden das Mikroklima verbessern. Zusätzlich sorgen drei Trinkhydranten für die nötige Erfrischung.

Bürger entscheiden mit

Um herauszufinden was sich die Bürger:innen wünscht werden die Bewohner:innen aktiv in den Prozess einbezogen.. Bezirksvorsteher Thomas Steinhart erläutert die nächsten Schritte: „Wir werden im Frühling 2025 eine Bürger*innebefragung starten, um auszuloten, was den Simmeringerinnen und Simmeringer wichtig ist, welche Wünsche sie an eine klimafitte Simmeringer Hauptstraße haben.“

Umbau Enkplatz läuft auf Hochtouren

Neben dem Radwegebau läuft auch die Umgestaltung des Enkplatzes auf Hochtouren. Bis zum Frühjahr 2025 wird aus dem betonlastigen Platz ein attraktiver Aufenthaltsort im Herzen Simmerings. Die groß angelegte Umgestaltung mit 38 neuen Bäumen und viel zusätzlicher Begrünung bringt neben einer besseren Erlebbarkeit der bereits bestehenden Grünflächen auch die zusätzliche Entsiegelung von 550 m² Pflasterfläche.