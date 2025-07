Gratis Sommerfitness im Herderpark: Jetzt Restplätze sichern!

Fit und entspannt durch den August heißt es jetzt für alle, die sich gerne sportlich betätigen. Die Bewegungsangebote der VHS Simmering in Kooperation mit der Bezirksvorstehung bringen frischen Schwung in den Herderpark – und das ganz kostenlos.

Der Sommer in Wien ist heiß, aber im Herderpark geht es dennoch bewegend zur Sache! Auch im August lädt die VHS Simmering gemeinsam mit der Bezirksvorstehung zu kostenlosen Bewegungsangeboten im Grünen ein. Wer jetzt noch einen der begehrten Restplätze ergattert, kann bei Yoga, Zumba oder Eltern-Kind-Turnen mitmachen. Ganz ohne Kosten, aber mit jeder Menge Spaß, frischer Luft und neuer Energie. Wir stellen die Programme vor, mit denen du dich entspannt, solo oder gemeinsam mit den Kleinsten durch den Spätsommer tanzen, dehnen und atmen kannst.

Qi, Kraft und innere Ruhe: Qigong & Yoga im Park

Den Alltag ausatmen und den Sommer tief einatmen – das gelingt mit Qigong am Dienstag, dem 19. August von 18 bis 19 Uhr. Qixing Wang führt durch fließende, meditative Bewegungen, die Körper und Geist in Einklang bringen. Wer Entspannung sucht, ist hier goldrichtig. Einen Tag davor, am Montag, dem 18. August zur selben Uhrzeit, steht Hatha Yoga mit Mag.a Simin Ahmadi-Pandjaki am Programm. Sanfte Dehnungen, gezielte Atemführung und bewusste Bewegung stärken Haltung, Balance und Wohlbefinden – perfekt, um die Woche geerdet zu starten.

Bewegung mit Beat: Zumba für die Sommerstimmung

Am Montag, dem 4. August von 17 bis 18.30 Uhr wird’s lateinamerikanisch heiß. Mitreißende Rhythmen und schweißtreibende Moves stehen beim Zumba® mit Kristina Gochev auf dem Programm. Das Tanz-Workout bringt nicht nur die Muskeln, sondern auch die Laune in Bewegung. Ideal für alle, die Fitness lieber mit Musik als mit Mühsal verbinden.

Spaß zu zweit: Eltern-Kind-Turnen & Yogalates

Für kleine Bewegungstalente ab 1,5 Jahren bietet der Herderpark am Donnerstag, dem 21. August um 10 Uhr ein liebevoll gestaltetes Eltern-Kind-Turnen mit Ute Trunk. Die Kleinen entdecken gemeinsam mit Mama oder Papa ihre Bewegungsfreude und bauen spielerisch Vertrauen und Koordination auf. Zum krönenden Abschluss wartet am Montag, dem 25. August von 18 bis 19 Uhr noch ein Highlight: Yogalates. Die Kombination aus Yoga und Pilates, ebenfalls unter der Leitung von Mag.a Ahmadi-Pandjaki, bietet das Beste aus zwei Welten für mehr Kraft, Balance und Flexibilität.

Gut zu wissen: Jetzt schnell anmelden!

Alle Kurse finden im Freien im Herderpark statt; bei Schlechtwetter weicht man einfach in die VHS Simmering (Gottschalkstraße 10) aus. Die Teilnahme ist kostenlos, aber heiß begehrt: Wer sicher dabei sein will, sollte sich vorab anmelden. Spontanentschlossene haben mit Glück vor Ort noch eine Chance auf Restplätze. Tipp: Matte oder großes Handtuch nicht vergessen – und gute Laune sowieso!

Anmeldung und Infos zum Kursangebot: www.vhs.at/simmering