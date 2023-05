Unterreiner: Von der Opernbühne an den Herd

Er füllt normalerweise Opernhäuser – jetzt bewies Starbariton Clemens Unterreiner, dass er auch in der Küche Talent hat. Im „Aktionsraum“ des Wiener Hilfswerkes kochte er gemeinsam mit Jugendlichen sein Lieblingsrezept „Spaghetti Clementino“.

Seit zehn Jahren ist Clemens Unterreiner Pate des „Aktionsraumes“, einer inklusiven Freizeiteinrichtung für Jugendliche mit und ohne Behinderung, die er mit seinem Verein „HILFSTÖNE“ regelmäßig mit Spenden unterstützt. Diverse Outdoor-Aktivitäten und Ausflüge sowie die Anschaffung von Utensilien für Spiel & Spaß konnten dadurch bereits realisiert werden. Diesmal hat sich der Opernstar etwas ganz besonderes einfallen lassen und sich zusammen mit den Jugendlichen an den Herd gestellt, um „seine“ Spaghetti zuzubereiten. „Mit den Angeboten unseres ‚Aktionsraumes‘ wollen wir Jugendlichen ein abwechslungsreiches Programm bieten, das Freizeitgestaltung in ungezwungener Atmosphäre ermöglicht und gleichzeitig auch ihre Selbstständigkeit fördert. Das Kochevent ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie dies in einem spannenden Rahmen geschehen kann,“ freut sich Karin Praniess-Kastner, Präsidentin des Wiener Hilfswerks, über den Erfolg der Aktion.

Staatsopernbariton zeigt Engagement

Clemens Unterreiner wird nicht nur national und international auf den Opernbühnen dieser Welt gefeiert, der Sänger hat sich auch einen Namen als engagierter Charitygentleman gemacht. Mit seinem sozialen Verein „HILFSTÖNE“ unterstützt er seit 10 Jahren Menschen, die aufgrund ihres körperlichen, geistigen oder seelischen Zustands auf Hilfe anderer angewiesen sind. Auf Konzerten, Lesungen oder großen Benefizveranstaltungen mit Schwerpunkt auf klassische Musik und Gesang werden dafür fleißig Spenden gesammelt.

„Mit meinem Verein HILFSTÖNE bündle ich meine karitativen Aktionen, um unsere Spenden gezielt dort einzusetzen, wo sie dringend benötigt werden. Der ‚Aktionsraum‘ des Wiener Hilfswerks ist eine einzigartige Einrichtung für Jugendliche mit und ohne Behinderung, die das Miteinander fördert, unseren Nachwuchs aber auch dabei unterstützt, ein selbstbestimmtes Leben zu führen,“ so Unterreiner über seinen sozialen Einsatz.

Infos unter: www.hilfstoene.at und www.wiener.hilfswerk.at