Von Wien nach Bratislava: Der Twin City Liner als LEGO-Bauwerk!

Seit 2006 verbindet der Twin City Liner die beiden Hauptstädte Wien und Bratislava und ermöglicht eine komfortable Fahrt auf der Wasserstraße. Jetzt bringt LEGO das beliebte Schiff auch in die heimischen Wohnzimmer.

Seit seiner Inbetriebnahme haben über 2 Millionen Menschen die 75-minütige Fahrt von Wien nach Bratislava genossen. Im Rahmen dieser Reise wurde das „Mini“-Modell des Twin City Liners vorgestellt.

Wettlauf gegen die Zeit

Entworfen von Klemmbaustein-Designer Josef Reckendorfer und seinem gemeinnützigen Verein „der helfende Stein“, entstand das Modell in beeindruckenden 75 Minuten. Es besteht aus etwa 4.000 Steinen, verfügt über liebevolle Details und misst rund 100 cm in der Länge sowie 20 cm in der Höhe. Mit einem Gewicht von stolzen fünf Kilogramm ist es ein wahres Sammlerstück. Dieser spannende Bauversuch fand im Rahmen der LEGO®️-Sonderfahrt am 3. Oktober um 9:00 Uhr statt. Der Reinerlös der Charity-Fahrt kommt dem Twin City Liner-Partner UNICEF Österreich zugute.

„Die großzügige Unterstützung durch den Twin City Liner ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie wertvoll starke Partnerschaften sind, um gemeinsam Gutes zu bewirken. Wir sind sehr dankbar für das Engagement der Central Danube, das uns ermöglicht, noch mehr Kindern in Not zu helfen“, freut sich Christoph Jünger, Geschäftsführer von UNICEF Österreich.

Serienproduktion des Twin City Liner LEGO®️-Schiffes möglich

Übrigens, ab zehn verbindlichen Bestellungen geht der Schnellkatamaran in Serienproduktion. Der Preis pro Schiff beträgt EUR 1.500.

Tickets und Buchung