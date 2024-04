Wie man sich gegen die künstlichen Strahlen schützt

Künstliche Strahlenquellen sind eine wissenschaftlich erwiesene Tatsache: Sie reichen von verschiedenen Lampen über medizinische Geräte bis hin zu Handys und Tablets, dem sogenannten blauen Licht.

Zurzeit wird viel darüber diskutiert, wie man sich am besten gegen diese schädlichen Belastungen schützen kann – einige Antworten darauf gibt Heinz Breuer bei seinem Vortrag zum Thema „Die Kraft des Naturmagnetismus“.

Der Wasser­experte, ein Weg­begleiter des Naturforschers Johann Grander, spricht am 12. April ab 19 Uhr im Seminar­hotel Springer Schlössl in der Tivoligasse 73 in Meidling über diese Strahlen sowie mehr Vitalität und Lebensfreude.

Der Eintritt ist frei, Anmeldungen sind erbeten: bitte per E-Mail an buero@grander.com!