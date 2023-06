Vorbeikommen und gratis Buch abholen!

Das alljährliche Wiener Kinderlesefest war auf großer Tour! Heuer hatten die Volksschulen wieder die Möglichkeit, sich beim Veranstalter „echo event“ zu melden und Bücher für ihre Schüler zu erhalten. Bis 3. Juli gibt es zusätzlich noch die Chance, ein Buch zu ergattern.

Das Kinderlesefest ist seit Jahren eine einmalige Wiener Erfolgsgeschichte: Es versteht sich als Leseförderung der anderen Art und möchte das Lesen ohne mahnenden Zeigefinger als positives Erlebnis darstellen. Ein Konzept, das seit Jahren Erfolg bringt – und nach der Pandemie-Pause Ende Juni zurückkehrt ist. Neben der Verteilung der Bücher in den Schulen hatten die jungen Leser die Möglichkeit, sich ihre Ferienlektüre in ausgewählten Einkaufszentren abzuholen. Morgen, am 1. Juli, kann man sich zwischen 12 und 16 Uhr noch sein gratis Buch in der Lugner City abholen.

Letzte Chance auf gratis Buch

All jene, die dafür keine Zeit haben, können ihr Buch am Montag, den 3. Juli, zwischen 14 und 16 Uhr beim echo medienhaus in der Windmühlgasse 26 im 6. Bezirk noch beziehen. Mit der gratis Ferienlektüre möchte man Lust auf „mehr“ machen und viele Kinder zum Lesen animieren. Denn ein eigenes Buch ist durch nichts zu ersetzen.

Zu den tollen Büchern gibt es für die Kinder außerdem Goodies von den Sponsoren. Ohne deren Unterstützung, allen voran Wiener Städtische und Thalia, wäre diese Aktion zur Leseförderung nicht möglich.