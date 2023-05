Jugendliche beschließen Sozialprojekt

Im Rahmen einer großen Schlusspräsentation im Shopping Center Nord wurden vergangene Woche mit Bezirksvorsteher Georg Papai und Jugendbezirksrat Paul Stich die Siegerprojekte des Jugendparlaments WordUp!21 aus dem Schuljahr 2022/23 vorgestellt.

Im Floridsdorfer Bezirksbudget wird den 13- bis 14jährigen jedes Jahr ein Rahmen von bis zu 50.000 Euro bereitgestellt, über deren Verwendung sie in vielen Diskussionsrunden frei entscheiden können. „Das Ergebnis ist eine Reihe von Investitionen, die letztendlich allen etwas bringen!“, so Bezirksvorsteher Georg Papai.

Soziales Projekt unter Siegern

„Meistens geht es den Jugendlichen um Verbesserungen für ihre Freizeitgestaltung“, erzählt Jugendbezirksrat Paul Stich, „so wie diesmal die Erneuerung eines Fußballplatzes in der sogenannten Grube und Gratis-WLAN im Skaterpark Großfeldsiedlung.“ Dennoch war heuer etwas anders: Zur Überraschung aller machte auch ein Sozialprojekt das Rennen. Gemeint ist eine Spenden-Box für „Mütter, die kein Geld für ihr Kind haben“, wie es im Antragstext heißt. Organisiert von den Mitarbeitern des JUMP Jugendzentrum Marco Polo wird dort eine Spendenbox eingerichtet, wo Babynahrung, Windeln etc. für Mütter gesammelt werden, denen es finanziell nicht so gut geht. „Natürlich ist es nicht erfreulich, dass es so eine Einrichtung braucht, aber ich halte es für bemerkenswert, wenn unsere Jugendlichen ein Bewusstsein für diesen Bedarf entwickeln und damit soziale Verantwortung zeigen“, ist Bezirksvorsteher Georg Papai vom Ergebnis des Word Up!21 beeindruckt.