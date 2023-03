Vorlesetag: Lauschend die Welt begreifen

Am 23. März heißt es wieder in ganz Österreich: Ohren auf! Zuhören und eintauchen in die Bücherwelt! Am Österreichischen Vorlesetag wird in Bibliotheken, Schulen, Wohnzimmern und anderen Orten in ganz Österreich vorgelesen. Lesen ist nicht nur der Schlüssel zu Wissen, sondern auch eine kleine Pause vom Alltag.

Mit einem Buch auf Gedankenreise zu gehen – das gefällt schon den Kleinsten sehr gut. Und das Gute dabei: bekommen Kinder regelmäßig ein Vorlesestündchen, lesen sie später selbst gerne. Laut Studien reichen schon 15 Minuten täglich aus, um Kinder zum Lesen zu motivieren.

Vom Baby zum Schulkind

Wer Lust hat, seinem Kind vorzulesen, sollte einfach loslegen. Es gibt kein „zu früh“. Bereits ab dem 9. Lebensmonat begreifen Babys Bilderbücher oder lauschen gespannt der Stimme des Vorlesers. Das hilft nicht nur bei der Sprachentwicklung, sondern stärkt die soziale Bindung zwischen Kind und Vorlesendem.

Suche nach dem verschollenen Wikingerschatz

Am 23. März um 15 Uhr liest die Kinder- und Jugendbuchautorin Sabina Sagmeister auf der Plaza der Millennium City aus ihrem Buch „Der verschollene Wikinger-Schatz“. „Das Schreiben an sich begleitet mich mein ganzes Leben. So habe ich bereits in der Schule sehr gerne geschrieben. Gelegentlich habe ich sogar zwei Deutsch-Schularbeiten gleichzeitig geschrieben. Meine eigene und die meiner Sitznachbarin. Sie half mir dafür in Mathematik. Das bleibt aber unter uns“, scherzt die Autorin.

Das Buchkontor am Kriemhildplatz im 15. Bezirk öffnet um 15 Uhr die Türen seines Kinderzimmers für drei Lesungen. Vorgelesen wird aus neuen Kinderbüchern für Vier- bis Sechsjährige. Den Anfang macht Buchkontor-Inhaberin Ulla Harms um 15.00, dann folgt Julia Winzig (15.45) und schließlich nimmt Claudia Satler die Kinder mit auf eine Lesereise im Kopf.

Vorlesestunden von und für Schüler

Einige Schulklassen nehmen den Vorlesetag zum Anlass einander selbst vorzulesen. Schüler der 2. Klasse Unterstufe des Akademischen Gymnasiums Wien nehmen ihr Lieblingsbuch in französischer Sprache mit und lesen daraus ihre Lieblingsstelle vor. Schüler einer Volksschule der Wiener Innenstadt lesen einander sogar selbstverfasste Geschichten vor.