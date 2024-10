VORward: Wählen Sie jetzt Ihre Öffi-Stars!

Mit dem Öffi-Preis VORward würdigt der Verkehrsverbund Ost-Region zur Feier seines 40-jährigen Bestands die Leistungen seiner Partner. In drei Kategorien können auch Fahrgäste abstimmen.

Seit 40 Jahren bringt der Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) seine Fahrgäste sicher und umweltfreundlich ans Ziel. Zu diesem Jubiläum feiert der Verkehrsverbund auch jene Menschen, die den Öffentlichen Verkehr in der Ostregion erst möglich machen: Die Mitarbeiter*innen des VOR und seiner Partner. Der Öffi-Preis VORward wird in sieben Kategorien verliehen. In vier Kategorien ermitteln Fachjurys die Preisträger, die Sieger in drei Kategorien werden im Rahmen eines Publikumsvotings ermittelt: Beste Buslinie, beliebtester Öffi-Lenker und Beste Bahnlinie.

Beliebtester Öffi-Lenker

Lukas Gruber Postbus

Als Springer auf vielen NÖ Linien unterwegs.

Alter: 24

Lukas Gruber ist nicht nur einer der mehr als 3.200 Postbuslenker*innen, er ist der Rockstar der Straße in Niederösterreich. Schon als Kind träumte er davon, Buslenker zu werden, seit über drei Jahren lebt er seinen Traum. Für seine Fahrgäste das größte Lächeln im Gesicht und immer eine Portion Schmäh auf Lager.

Walter Grün-Lutterotti Postbus

Linien: 102, 760 und viele Waldviertler Linien.

Alter: 35

Da Walter das gesamte Waldviertel kennt – selbst die verstecktesten Winkel – kennt und fährt er als Springerlenker auch jede Linie. Ob Niederflurbus, oder Stockbus, hinter dem Postbus-Steuer fühlt er sich immer pudelwohl und seine Fahrgäste fühlen sich bei ihm stets willkommen und sicher.

Dusica Vasic Blaguss

Linie 200 (Wien Hauptbahnhof über Münchendorf nach Eisenstadt)

Alter: 48

Die 48-jährige Mutter fährt diese Linie zweimal täglich, auch ihr Ehemann ist bei Blaguss beschäftigt. Frau Vasic ist bei den Fahrgästen nicht nur für ihre sichere und besonnene Fahrweise bekannt, sie ist besonders aufgrund ihres Humors und ihrer Freundlichkeit äußerst beliebt.

Thomas Straßbauer Verkehrsbetriebe Burgenland (VBB)

Linien: B01, B2, B3, B7, B9, B14, B4

Alter: 50

Thomas Straßbauer zeichnet sich durch sein gepflegtes Äußeres und seine Zuverlässigkeit aus. Seine langjährige Tätigkeit als Busfahrer meistert er nach wie vor ohne eine einzige Fahrgastbeschwerde, da er sich stets gewissen- haft um die Sicherung der Anschlüsse sowie das Verladen des Gepäcks kümmert. Das Burgenland kennt er wie seine eigene Westentasche.

Erwin Kropf Dr. Richard

Linien: 7900, 7907 und 7912

Alter: 60

Erwin Kropf steht mit unermüdlichen Einsatz für viele engagierte Lenker*innen in der Region. Er bringt im Südburgenland seit mehr als 30 Jahren die Fahrgäste sicher von A nach B. Er hat ein großes Herz für Fahrgäste mit besonderen Bedürfnissen, wie solche mit eingeschränkter Mobilität oder auch Eltern mit kleinen Kindern.

Marco Haber Pichelbauer-Reisen

Linien: 102, 728, 729, 770 etc

Alter: 41

Marco Haber ist mit Herz und Leidenschaft Busfahrer. Beruflich hat er seine ersten Erfahrungen bei den Wiener Linien gesammelt. Der Wunsch nach Familiengründung hat ihn zu einem Waldviertel-Rückkehrer gemacht. Er ist ein freundlicher, redseliger Typ, der bei Fahrgästen und Kollegen beliebt ist.

Catherine Lehninger und Wolfgang Egner Wiener Linien

„Guten Morgen! Guten Tag! Guten Abend!“ Mit diesen freundlichen Worten heißen Catherine und Wolfgang ihre Fahrgäste jeden Tag willkommen. Und genauso herzlich verab- schieden sie diese beim Aussteigen. Dieses freundliche Auftreten löste beim Kund*innen- dialog der Wiener Linien zahlreiche positive Rückmeldungen aus. Mehr dazu auf Seite 42.

BELIEBTESTE BUS-LINIE

B01 (Burgenland I)

Strecke: Güssing – Oberwart – Wien Karlsplatz U

Länge: 165 km

Fahrzeit: 2 ½ Stunden

Haltestellen: 60

Betreiber: Verkehrsbetriebe Burgenland (VBB)

Charakteristik: Fahrgaststärkste Pendler-Fernbuslinie der Ostregion; Haltestellen in 4 Bundesländern (Burgenland, Steiermark, Niederösterreich, Wien); bis zu 4 Stockbusse stündlich pro Richtung; langer Autobahnabschnitt (Schäffernsteg/ Steiermark – Wien), teilweise durch die reizvolle Bucklige Welt.

B14 (Burgenland II)

Strecke: Oberwart – Oberpullendorf – Mattersburg – Eisenstadt

Länge: 105 km

Fahrzeit: 2 Stunden

Haltestellen: 60

Betreiber: Verkehrsbetriebe Burgenland (VBB)

Charakteristik: verbindet das Süd-, Mittel- und Nordburgenland sowie 3 Bezirksorte (Oberwart, Oberpullendorf, Mattersburg) mit der Landeshauptstadt Eisenstadt; teilweise Express-Pendlerkurse über die Schnellstraße; neue Linie mit täglichem Taktangebot seit 2023.

200 (Industrieviertel)

Strecke: Eisenstadt – Laxenburg – Wien Hauptbahnhof S/U

Länge: 52 km

Fahrzeit: 1 ½ Stunden

Haltestellen: 50

Betreiber: Postbus

Charakteristik: verschiedenste Funktionen in Wien, NÖ und dem Burgenland: wichtige Stadt-Umland-Linie im südlichen Industriegebiet Wiens; Bahnzubringer am neuen Bahnhof Ebreichsdorf; Schülerkurse nach Eisenstadt; starke touristische Nachfrage nach Laxenburg.

550 (Weinviertel)

Strecke: Hainburg – Orth/Donau – Wien Aspernstraße U

Länge: 47 km

Fahrzeit: 1 ¼ Stunden

Haltestellen: 35

Betreiber: Dr. Richard

Charakteristik: stündlich von Orth/Donau (Schloss!) nach Wien; jeder zweite Bus fährt bis Hainburg; erschließt die Orte des südlichen Marchfeldes entlang des Nationalparks Donau-Auen und stellt bei Bad Deutsch-Altenburg die Verbindung zwischen dem nördlichen und südlichen Donauufer (Römerland Carnuntum) her.

655 (Mostviertel)

Strecke: Göstling/Ybbs – Lunz/See – Scheibbs

Länge: 35 km

Fahrzeit: 50 Minuten

Haltestellen: 30

Betreiber: Postbus

Charakteristik: malerische Linie durch Teile des Ybbs- und Erlauftales sowie die Ybbstaler Alpen; bindet in Scheibbs an die Erlauftalbahn Richtung Pöchlarn (Westbahn) an

8 (Wiener Neustadt)

Strecke: Wiener Neustadt – Lichtenwörth

Länge: 13 km

Fahrzeit: 35 Minuten

Haltestellen: 25

Betreiber: Stadtwerke Wiener Neustadt (WNSKS)

Charakteristik: verbindet Montag bis Samstag halbstündlich den Wiener Neustädter Hauptbahnhof und Ring in mit der Nachbargemeinde Lichtenwörth.

13A (Wien)

Strecke: Wien Skodagasse – Hauptbahnhof S/U

Länge: 5 km

Fahrzeit: 30 Minuten

Haltestellen: 20

Betreiber: Wiener Linien

Charakteristik: stark frequentierte Tangentiallinie durch die westlichen Wiener Vorstadt-Bezirke (4.-9.); quert auf seinem Weg Josefstädter Straße, Mariahilfer Straße, Wienfluss und Wiedner Hauptstraße

BELIEBTESTE BAHN-LINIE

REX6

REX6 | ©VOR C. Kasparovsky

Bratislava – Parndorf – Wien – Ebreichsdorf – Wulkaprodersdorf – Sopron – Deutschkreutz

REX6 ist die Internationale Linie im VOR. Sie überquert drei Staats- und vier Bundesländergrenzen. Mit ihr fährt man zu Besuch bei unseren ungarischen und slowakischen Nachbarn, pendelt nach Wien oder Bratislava, steuert den Neufelder See zum Baden an oder das Blaufränkischland für Weingenuss. REX6 fährt stündlich, in der Hauptverkehrszeit auch in dichteren Intervallen.

Betreiber: Raaberbahn und ÖBB

Länge: 160km

Halte: 23

CJX9

CJX9 | ©VOR C. Kasparovsky

Wiener Schnellbahn-Stammstrecke – Baden – Wiener Neustadt – Neunkirchen – Gloggnitz – Payerbach-Reichenau

Der CJX9 steht für schnellen Nahverkehr. Er verbindet Wien mit Wr. Neustadt superschnell mit nur einem Halt in Baden, in Wien selbst und ab Wr. Neustadt bedient er die Strecke als Nahverkehrszug. Damit ist er der ideale Pendlerzug und auch bei Ausflugsgästen ins Raxgebiet beliebt. CJX9 fährt im Stundentakt mit Verdichtungen zur Hauptverkehrszeit.

Betreiber: ÖBB

Länge: 95km

Halte: 16

REX41

REX41 | ©VOR C. Kasparovsky

Wien Franz-Josefs-Bahnhof – Tulln – Eggenburg – Gmünd

Der REX41 ist eine der wichtigsten Verbindungen zwischen Wien und dem Waldviertel. Seit zwei Jahren wird er durch den Silva Nortica ergänzt, der auf dieser Strecke – auf der früher Franz Kafka oft unterwegs war – weiter bis Prag fährt. Mit dem REX41 kann man nicht nur die reizvollen Waldviertler Landschaften genießen, sondern kommt auch am Geburtshaus Egon Schieles vorbei, dem Bahnhof Tulln: In diesem befand sich seine elterliche Wohnung. Schieles Vater war Bahnhofsvorstand. Der REX41 fährt alle zwei Stunden mit Verdichtungen zur Hauptverkehrszeit.

Betreiber ÖBB

Länge: 167km

Halte: 19

Mariazellerbahn

Mariazellerbahn | ©VOR-C.-Kasparovsky

St. Pölten – Laubenbachmühle – Mariazell

Die Mariazellerbahn (MzB) verbindet St. Pölten mit dem steirischen Wallfahrtsort Mariazell. Die Schmalspurbahn ist vor allem bei Pendler:innen aus dem Pielachtal und für Ausflüge ins malerische Dirntal, in den Naturpark Ötscher-Tormäuer und ins Mariazellerland beliebt. Besonders eindrucksvoll ist die Bergstrecke mit zahlreichen Viadukten und schönen Panaromablicken. Die MzB wird von der NÖVOG betrieben, die auch Eigentümerin der 84km langen Bahnstrecke ist.

Betreiber: NÖVOG

Länge: 91km

Halte: 26

Badner Bahn

Badner Bahn | ©WLB Zinner

Wien – Wr. Neudorf – Traiskirchen – Baden

Die traditionsreiche Badner Bahn besticht durch 7,5-Minuten-Takt zwischen Wien und Wr. Neudorf, moderne Fahrzeuge und attraktive Nachtverkehre. Mit ihr kommt man von der Wiener Staatsoper bzw. derzeit vom Quartier Belvedere in die niederösterreichische Kurstadt Baden. Keine österreichische Lokalbahn transportiert mehr Fahrgäste als die Badner Bahn. Sie wird von der WLB betrieben und verkehrt im Zentrum Wiens auf Straßenbahngleisen der Wiener Linien und auch in Baden selbst als Bim, dazwischen als Vollbahn auf eigenen Gleiskörpern.

Betreiber: WLB

Länge: 27km

Halte: 34

R58

R58 | ©VOR C. Kasparovsky

Amstetten – Waidhofen/Ybbs – Kastenreith (– Selzthal)

Der R58 befährt die Rudolfsbahn auf einer landschaftlich abwechslungsreichen Strecke über zwei Bundesländergrenzen bis ins Hochgebirge. Er bindet die pittoreske Statutarstadt Waidhofen an der Ybbs an und fährt weiter bis ins oberösterreichische Ennstal. Am Wochenende verkehrt der R58 bis ins steirische Selzthal und bringt Ausflugsgäste in den Nationalpark Gesäuse. Der R58 fährt stündlich zwischen Amstetten und Kastenreith.

Betreiber: ÖBB

Länge: 23km bzw. 118km

Halte: 21

S7

S7 | ©VOR C. Kasparovsky

Wien Floridsdorf – Flughafen – Carnuntum – Hainburg – Wolfsthal

Die S7 bindet nicht nur den Flughafen Wien an, sondern erschließt auch die Region südlich der Donau zwischen Wien und Wolfsthal nahe der slowakischen Grenze. Sie ist für Fluggäste und Pendler:innen gleichermaßen bedeutend wie bei Radfahrer:innen beliebt, die die Radstrecken entlang der Donau und zu antiken Stätten schätzen. Die S7 lädt zur Erkundung des Römerlands um Carnuntum und zum Besuch der schönen Altstadt Hainburgs ein. Die S7 verbindet den Flughafen vier Mal stündlich mit Wien und verkehrt stündlich bis Wolfsthal mit Verdichtungen zur Hauptverkehrszeit.

Betreiber: ÖBB

Länge: 66km

Halte: 24

S45

S45 | ©VOR C. Kasparovsky

Hütteldorf – Ottakring – Hernals – Heiligenstadt – Handelskai

Die S45 bietet eine dichte, U-Bahn-ähnliche Verbindung der westlichen Außenbezirke Wiens und Nachtbetrieb am Wochenende. Die traditionell Vorortelinie genannte S-Bahn weist teilweise Gebirgsbahn-Charakteristik auf mit vielen Steigungen, Tunnels und Brücken – und das mitten in Wien. Sie bietet fast den ganzen Tag einen attraktiven 10-Minuten-Takt und zahlreiche Verknüpfungen mit anderen Bahnlinien, der S-Bahn-Stammstrecke, U-Bahnen sowie Straßenbahn- und Buslinien

Betreiber: ÖBB

Länge: 15km

Halte: 11