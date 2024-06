Wachau: Alle feiern Feste rund um die Marille

Sommerzeit ist Marillenzeit. Die Ernte der beliebten Frucht steht in der Wachau kurz bevor. Das wird im Juli mit verschiedenen Festen rund um die Marille gefeiert.

„Saftig, süß und am Gaumen schmelzend,“ so sollte laut Franz Reisinger, Obmann des Vereins Wachauer Marille die süße Frucht schmecken. „Nach ein paar Tagen mit Spätfrost Ende April blicken die Marillenbauern nun zuversichtlich in Richtung Ernte,“ so Reisinger weiter. Diese wird heuer, bedingt durch die zeitige Blüte auch früher starten.

Voraussichtlich können die ersten Wachauer Marillen schon Ende Juni gekostet werden. Die Ernte dauert dann rund drei Wochen und variiert auch je nach Ort und Lage.

Die Wachauer Marille feiern

Im Juli feiert die Wachau die orange Frucht traditionell mit vielen Festen. Den Auftakt der Marillen-Festsaison macht der Spitzer Marillensommer von 28. Juni bis 28. Juli, jeweils Freitag bis Sonntag, mit der „Donau Lounge“ an der Spitzer Donaulände.

In Krems steht die Altstadt beim traditionellen Fest „Alles Marille“ von 4. bis 21. Juli im Zeichen der süßen Frucht. Entlang der 700 Meter langen Fußgängerzone erwarten die Besucher:innen an den drei Wochenenden nicht nur kulinarische Highlights, etwa der samstägliche Anschnitt des längsten Marillenkuchens, Live-Musik oder spannende Unterhaltung für die jüngsten Besucher runden das Programm ab.

Den krönenden Abschluss der Marillensaison bildet der Marillenkirtag in Spitz von 19. bis 21. Juli. Neben Musik und Unterhaltung steht natürlich die Marille in ihrer Vielfalt im Vordergrund. So können wieder Marillenknödel beim legendären Marillenknödelautomaten erstanden oder die Marille in veredelter Form verkostet werden.

Erwerben kann man die Marille direkt beim Produzenten bei den markanten Verkaufsständen entlang den Bundesstraßen B3 und B33 in der Wachau, im Kremstal und bei „Alles Marille” in Krems.

Reifestatus Live beobachten

Auf der Website www.marillenernte.com finden sich alle Informationen rund um die Wachauer Marillenernte. Hier kann man nicht nur den Reifestatus über eine Webcam live mitverfolgen, man erfährt auch köstliche Rezepte für diverse Marillen-Speisen und bekommt eine Liste aller Marillenbauern, die die „Original Wachauer Marille“ kultivieren. An diesem Gütesiegel erkennt man die in der EU-geschützte Frucht, die in ihrem Geschmack und Aroma einzigartig ist.