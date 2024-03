Im Zuge der ersten Wiener Frauenwoche stellen über 30 Künstler:innen von 7. bis 9. März ihre Werke rund um das brisante Thema „Schönheit“ in der VHS Kulturgarage (Seestadt) zur Schau.

Ein Botox-Spritzerl hier, ein straffender Eingriff da – ästhetische Korrekturen sind längst Alltag geworden. Denn in der heutigen Zeit jagen wir alle mehr denn je DEM Schönheitsideal hinterher. Die Intensität mit der dieser Wunsch nach Perfektion angestrebt wird, lässt die Grenzen zwischen Gesundheit, persönlichem Wohlbefinden und Optimierungswahn immer mehr verschwimmen. Doch wer legt fest, was „schön“, was „hässlich“ ist?

Die Ausstellung Wahnsinnig schön – ganz schön wahnsinnig – ein Augenschmaus der Kunst in der VHS Kulturgarage versucht die Bedeutung und Vielfalt von Schönheit aus unterschiedlicher künstlerischer Perspektiven auf den Grund zu gehen. Dabei thematisieren rund 30 Künstler:innen mit ihren Malereien, Zeichnungen, Fotografien, Skulpturen und Performances, Vorstellungen von Schönheit in vergangenen und gegenwärtigen Gesellschaften. Die Werke können provokativ und unkonventionell wirken, manche stimmen nachdenklich, andere sind eine humorvolle Anregung dazu, über gängige Schönheitsideale zu reflektieren.

Vernissage & Rahmenprogramm

Der Auftakt zu der dreitägigen Ausstellung findet im Rahmen einer Vernissage am Donnerstag, 7. März, ab 17 Uhr statt: Mit Pink Mimosa und Canapés kann man durch die Kulturgarage streifen, die Werke besichtigen und mit den anwesenden Künstler:innen ins Plaudern kommen. Als Opening Performance wird eine „sax-installation“ von und mit Walter Asmus performt.

Am internationalen Frauentag, dem 8. März gibt es ebenfalls ab 17 Uhr eine Führung durch die Ausstellung inklusive Häppchen. Außerdem findet um 18.30 Uhr eine Modenschau mit „Vintage Schuhe und Taschen“ von mood by rennez und Gertraud Buxhofer statt.

Am Samstag, 9. März startet die Führung bereits um 16 Uhr. Gefolgt von einem Auftritt von Jose Luis Preza & Orbital Hotel Band, um 17 Uhr. Als Abschluss findet um 18 Uhr ein Talk zum Thema Wahnsinnig schön? Ganz schön wahnsinnig? statt, bei der Fachärzte und Expert:innen die Rolle von Schönheitsoperationen und ästhetischer Medizin und den Einfluss der Medien dabei diskutieren.

Die Veranstalterinnen Barbara Mithlinger (kleine galerie) und Gerti Hopf, sowie die VHS Kulturgarage freuen sich auf zahlreiche Besucher und ein reges Interesse an dem hochaktuellen Thema.

Alle Infos:

7. bis 9. März 2024, VHS Kulturgarage

Am-Ostrom- Park, 1220 Wien

vhs.at/de/e/kulturgarage oder kleinegalerie.at