5. Waldquelle Familienwandertag in Kobersdorf: Familien wanderten gemeinsam 12.695 Kilometer

Am gestrigen Sonntag wanderte Waldquelle Mineralwasser nach zwei digitalen Jahren wieder gemeinsam mit 1.430 Wander- und Waldquellefans im Herzen des Burgenlands. Auf die großen und kleinen Wander-Freundinnen wartete beim 5. Waldquelle Familienwandertag in Kobersdorf ein erlebnisreicher Tag in der Heimat der Waldquelle. Vielfältige Programmpunkte im Start und Ziel, auf den Wanderstrecken und dem Gelände von Waldquelle sorgten für puren Familienspaß. Insgesamt wurden auf den drei unterschiedlich langen Wegstrecken „Still“, „Sanft“ und „Spritzig“ 12.695 Kilometer gewandert. Das sind rund 8 Kilometer pro Wanderer. Die beliebteste Strecke 2022 war „Sanft“. Bei der Preisverlosung auf der ORF-Bühne durften sich 10 Familien über tolle Gewinne freuen, darunter Familie Schütz aus Kobersdorf über einen Familienurlaub im Burgenland.

Wandern zählt ungebrochen zu den beliebtesten Outdoor-Sportarten der Österreicherinnen und Österreicher. Für viele heimische Familien ist so der Waldquelle Familienwandertag bereits zum Fixtermin nach den Ferien geworden.Beim gemeinschaftlichen Wandern lassen sie den Sommer feierlich ausklingen und läuten die bunte Herbstzeit ein. Waldquelle Mineralwasser ist der Familienwandertag ein besonders Anliegen, das mittelburgenländische Mineralwasserunternehmen stellt seit Jahren die Werte Natur, Region und Familie in den Mittelpunkt ihrer Unternehmensphilosophie. Der 5. Waldquelle Familienwandertag am vergangenen Sonntag kombinierte diese Überzeugungen ganz natürlich und sorgte bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern für einen besonderen Tag in der herbstlichen Natur des Naturpark Landseer Berge.

Über den Tag verteilt erkundeten alle Familien die Heimat von Waldquelle Mineralwasser auf den nach den Waldquelle-Sorten benannten Strecken „Still“, „Sanft“ und „Spritzig“. Der Startpunkt aller Wanderrouten war der ASKÖ Sportplatz Kobersdorf, wo die Familien ganztägig auch mit einem großen Rahmenprogramm von ORF-Moderator Thomas May unterhalten wurden. Bastelstationen, Malwettbewerbe, waldpädagogische Erlebnisse, Fußballzielschießen und musikalische Aufführungen der regionalen Musikschulen machten den Familienwandertag zu einem echten Erlebnis für Teilnehmerinnen und Teilnehmer jeden Alters. Und auch die Motivation, der oftmals nicht so wander-begeisterten jugendlichen Familienmitglieder, wurde mit einem besonderen Highlight gehoben: Die auf Instagram und TikTok bekannte Tanzgruppe Gold Caviar Crew hatte eigens einen Tanz einstudiert, bei dem Junge und Junggebliebene gemeinsam mitmachen und ihr ganz persönliches Video drehen konnten.

Waldquelle Geschäftsführerin Monika Fiala über den 5. Waldquelle Familienwandertag: „Ich bin begeistert von der großen Anzahl an Familien, die uns heute in Kobersdorf besucht und den Waldquelle Familienwandertag erneut zu einem besonderen Erlebnis gemacht haben.“



Gegen einen kleinen Beitrag konnten sich die Familien mit hochwertigen Wanderpaketen stärken. Der Erlös kommt dabei zur Gänze der Förderwerkstatt „Rettet das Kind“ in Oberpullendorf und anderen von Waldquelle laufend unterstützten Projekten zugute. Da Waldquelle als Unternehmen tief mit der Natur verwurzelt ist, standen an allen Stationen die Ressourcenschonung und der Einsatz von nachhaltigen Materialien im Vordergrund. Bei der Verpflegung wurde zudem auf Regionalität gesetzt: Gastronominnen und Gastronomen aus Kobersdorf und Umgebung kümmerten sich um das leibliche Wohl der Wanderfans und lockten mit burgenländischen Schmankerln.