WAT Simmering triumphiert in der 1. Bundesliga

Trotz nicht gerade guter Vorzeichen konnte sich der WAT Simmering den ersten Sieg im 1. Bundesliga-Spiel sichern. Ein 6:2-Triumph gegen Sportunion Ohlsdorf war dem Aufsteiger-Verein im Badminton sicher.

Eine „Hiobsbotschaft“ gab es vor dem Spiel: Simmerings Weltklasse-Dame Yevheniia Kantemyr erreichte bei den HYLO Open in Deutschland das Endspiel im Damendoppel und stand am 2. Spieltag somit nicht zur Verfügung. Für die 19-jährige Ukrainerin bedeutete der Einzug beim World-Tour-Turnier der größte Erfolg in ihrer Karriere, für den WAT Simmering allerdings eine Schwächung auf Seiten der Damen.

Dramatisches Dammendoppel

Das 1. Herrendoppel (Pascal Cheng/Mads Emil Monke), alle drei Herreneinzel (Mads Emil Monke, Philipp Drexler, Pascal Cheng), das Dameneinzel (Nina Polito) und das Mixed (Philipp Drexler/Katharina Hochmeir) gingen ohne Satzverlust an Simmering. Die Französin Nina Polito feierte ihr Debüt für WAT Simmering. Im Damendoppel (Verena Straus/Katharina Hochmeir) fehlte lediglich eine Kleinigkeit und etwas Glück und das 7:1 wäre perfekt gewesen. Doch das mit Abstand spannendste Spiel der Begegnung ging im fünften Satz mit 14:15 an die Sportunion Ohlsdorf. „Vier Punkte, also die maximale Ausbeute, wäre realistisch gewesen, aber es sollte nicht sein. Wir müssen mit den drei Punkten zufrieden sein und uns über den ersten Sieg in Österreichs höchster Spielklasse freuen“, spricht Manuel Rösler, Chef-Trainer des WAT Simmering. Mit dem 6:2-Sieg konnte WAT Simmering einen Platz in der Tabelle gut machen und liegt dort derzeit an vierter Stelle.

