Prickelnder Spaß im Cafe Weidinger bei der WBB-Kriminacht

Das 20-jährige Jubiläum der Kriminacht war ein prickelnder Erfolg! Besonders im Cafe Weidinger am Gürtel war kein Platz mehr frei, als Dieter Chmelar, Konstanze Breitebner und Joesi Prokopetz auftrumpften.

Viele Kaffeehäuser waren zum Zeitpunkt der Lesungen gut besucht, wenn auch nicht alle. Doch das 20-jährige Jubiläum am 29. Oktober wurde in 32 Cafes gebührend gefeiert (https://kriminacht.at/). So auch im historischen Cafe Weidinger am Lerchenfelder Gürtel 1 in Ottakring. Gegenüber der Lugner-City ging so richtig die Post ab, schon eine halbe Stunde vor Beginn war kein Platz mehr frei.

Eine Schmäh-Parade

WBB-Kolumnist und Kabarettist Dieter Chmelar geizte nicht mit Schmähs am laufenden Band. Ob es Witze zum Zentralfriedhof anlässlich Allerheiligen waren oder heitere Geschichten zum Doppel-Kabarett mit Joesi Prokopetz (“Evergrins”): Das Publikum konnte viel lachen. Und natürlich auch bei den spannenden Lesung zuhören. Konstanze Breitebner las aus ihrem Erstlingsbuch „Tod auf der Unterbühne“, Joesi Prokopetz in gewohnt kauziger Art aus seinem neuesten Werk „Der Frauenausborger“.

Dieters Quiz

Wie von Dieter Chmelar gewohnt, gab es auch einige Preise zu gewinnen. Er stellte vier witzige Quiz-Fragen und verteilte an die Wissenden Kabarett-Karten von “Evergrins” sowie vom WBB-Buch “Der Flotte Dreier” mit den besten Kolumnen von Chmelar, Peter Rapp und Robert Sommer. Auch das trug zur abendlichen Unterhaltung bei. Hier Impressionen aus dem Cafe Weidinger: