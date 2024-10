WBB-Kriminacht: Das Star-Trio der Extraklasse!

Kaum ein Wiener, der den Krimi nicht liebt. Literatur-Spannung pur, auf die seit 20 Jahren das Echo-Medienhaus und das Wiener Bezirksblatt setzen. Heuer mit einem Wiener-Bezirksblatt-Kriminacht-Trio am 29. Oktober.

Mit diesem Ansturm hatte man 2004 nicht gerechnet. Im Café Museum gab es nicht einmal mehr Stehplätze, als Starautorin Donna Leon bei der ersten Kriminacht im Kaffeehaus auftrat. Es sollten viele weitere Höhepunkte folgen, darunter jene der rot-weiß-roten Krimi-Asse Eva Rossmann, Stefan Slupetzky, Alfred Komarek, Andreas Pittler, Ernst Hinterberger oder Beate Maxian. Die Kriminacht wurden zur dauerhaften Erfolgsgeschichte, wo sich schwarzer Kaffee und schwarzer Humor wunderbar ergänzen.

Mörderischer Mokka

Vielfältig und spannend ist auch das Jubiläums-Programm am 29. Oktober: Wolfgang Böck, Patrick Budgen, Ernst Geiger und Edith Kneifl laden zur ­kriminellen Lesung. Anlässlich des Jubiläums lud das Vor-Magazin zum Kurzkrimi-Wettbewerb. Die Jury mit Autor Manfred Rebhandl wählte die 15 besten Stücke aus, die in dem Buch „Mörderischer Mokka“ veröffentlicht und am 29.10. im Café Schwarzenberg präsentiert werden. Noch ein Tipp: Im Café Frauenhuber ­erinnert Schauspieler Wolfgang Böck in einer Gedenkveran­staltung an den nächtlichen Stammgast Ernst Hinterberger, Autor des echten Wieners „Mundl“, des Kaisermühlen Blues und von Trautmann.

WBB-Kriminacht

Einmal mehr ist das Wiener ­Bezirksblatt mit eigenem Kriminacht-Programm vertreten. Ab 19 Uhr lädt ein Sensations-Trio ins Café Weidinger (Lerchenfelder Gürtel 1): Dieter Chmelar, Konstanze Breitebner und Joesi Prokopetz. Neben prickelnder Lesespannung wird der Schmäh nicht zu kurz kommen. „Wir garantieren Hochspannung mit Herz, Hirn und Humor“, so der WBB-Kolumnist Chmelar. „Beide offenbaren in ihren Krimis mit heller Freude finstere Abgründe.“ Bühnenprofi Breitebners Erstlingsbuch heißt „Tod auf der Unterbühne“, der ewige Tausendsassa Prokopetz hat nach „Teufelskreuz“ (2022) und „Hofer (2023) seinen dritten Kriminalroman zu bieten: „Der Frauenausborger“. Worauf sich Dieter freut: „Licht aus und Spot an!“

Bild: Harald Artner

Hirn & Humor: Dieter Chmelar (r.), Konstanze Breitebner und Joesi Prokopetz gestalten die WBB-Kriminacht am 29. Oktober. Wortwitz, Charme und Unterhaltung sind garantiert (Bilder: Harald Artner, Jasi Berger).