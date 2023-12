Weihnachtlich beisammen statt allein sein!

Die Pensionist*innenklubs und Häuser zum Leben laden heuer wieder alle Wiener Senior*innen am 24. Dezember zum Weihnachtlichen Beisammensein ein!

Weihnachten in Klubs und Häusern

Die Pensionist*innenklubs für die Stadt Wien und Häuser zum Leben sorgen für Gemütlichkeit, besinnliche Stimmung und Zusammenhalt am Heiligen Abend. Darum laden sie am 24. Dezember wieder in der Zeit von 14 bis 16 Uhr zum Weihnachtlichen Beisammensein in ausgewählten Klubs und Häusern ein.

Nicht alleine!

Madlena Komitova, Leiterin der Klubs: „Keine Wiener Pensionist*in soll Weihnachten allein verbringen müssen!“ Also: Wer Lust auf einen gemütlichen Nachmittag in netter Gesellschaft bei Punsch, Keksen und besinnlicher Musik in einem festlich-geschmückten Ambiente hat, kann sich in den nächsten Tagen noch direkt in einem der fünf Wien-weiten Klubs oder einem der fünf Häuser zum Leben anmelden.

Geschichten, Gedichte und Weihnachtskekse

Auch weihnachtliche Geschichten und Gedichte werden an diesem Abend vorgetragen und sollen den Besucher*innen eine schöne Weihnachtszeit bescheren. Als kleine Aufmerksamkeit vom Christkind erhalten alle Besucher*innen eine köstliche Weihnachtskeks-Variation aus der hauseigenen Patisserie der Häuser zum Leben.

Folgende Klubstandorte und Hausklubs haben am 24. Dezember 2023 von 14 bis 16 Uhr auch für externe Besucher*innen geöffnet.

Eine Voranmeldung bis spätestens 22. Dezember ist erforderlich: Klubhotline 01/313 99-170 112

Auch eine direkte Anmeldung im Klub oder Haus ist möglich.

• Klub Wehlistraße 164, 1020 Wien

• Klub Weyringergasse 15-17, 1040 Wien

• Klub Ahornergasse 11, 1070 Wien

• Klub Fliederhof 6, 1100 Wien

• Hausklub Hetzendorf, Hermann-Broch-Gasse 3, 1120 Wien

• Hausklub Rosenberg, Rosenhügelstraße 192, 1130 Wien

• Klub Käthe-Dorsch-Gasse 17/1, 1140 Wien

• Hausklub an der Türkenschanze, Türkenschanzpl. 2, 1180 Wien

• Klub Heiligenstädter Straße 92/92, 1190 Wien

• Klub Leithastraße 29-33/7, 1200 Wien

• Hausklub Jedlersdorf, Jedlersdorfer Str. 98, 1210 Wien

• Hausklub Tamariske, Zschokkegasse 89, 1220 Wien

Alle Infos findet man zudem auf: www.dieklubs.at oder www.häuserzumleben.at