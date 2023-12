Tolle Attraktionen bieten die Bezirke im Advent

Von weihnachtlichen Winterkonzerten über Adventpunschen im Donauturm, einen Besuch am Christkindlmarkt oder dem Gewinn von tollen Preisen beim Holding-Adventkalender bietet Wien in der besinnlichsten Zeit des Jahres wieder viele Attraktionen. Hier ein Überblick.

In festlicher Atmosphäre können Bewohner und Besucher der Stadt zahlreiche Veranstaltungen erleben, angefangen bei traditionellen Adventmärkten über Konzerte bis hin zu weihnachtlichen Themenfahrten mit dem Schiff über die Donau. Es findet sich garantiert für jeden das Richtige!

Weihnachtskonzert im MUK

Nach mehrjähriger Pause kann das Chorkonzert der MUK in dieser Saison erfreulicherweise wieder in der Adventszeit stattfinden. Der programmatische Schwerpunkt liegt im Zeichen des italienischen Frühbarocks, ergänzt durch zeitgenössische Werke und eine Bach-Motette.

Mittwoch, 13. Dezember, 19 Uhr. Franziskanerkirche am Franziskanerplatz 4 im 1. Bezirk. Eintritt frei.

Donauturm: Adventbrunch und Punsch mit Aussicht

Jedes Adventwochenende sowie an den Weihnachtsfeiertagen (25., 26. Dezember und 1. Jänner) können Besucher der Adventbar auf der Innenterrasse des Donauturms Punsch mit 360 Grad Ausblick erleben. Mit dem Expresslift geht es auf die Aussichtsterrassen in 150 Metern Höhe.

Samstags und sonntags und an den Feiertagen von 10 bis 14 Uhr, Liftticket 18 Euro pro Person.

Der Adventbrunch im Turm Café ermöglicht wieder einen tollen Rundumblick. Das Brunch-Mittagsbuffet umfasst eine Auswahl an Wiener Spezialitäten, ein Getränk nach Wahl und ein Glas Orangensaft. Die Brunch-Zeiten sind von 10:30 bis 13:30 Uhr an ausgewählten Terminen im Dezember (10., 25., 26., 30.) und Jänner (6. und 7.)

Erwachsene 52 Euro, Kinder ab 13 Euro, Kleinkinder unter 3 Jahren gratis. Zusätzlich wird ein reduziertes Eintritts- und Liftticket verrechnet.

Winterkonzerte im Mozarthaus Vienna

Zum ersten Mal veranstaltet das Mozarthaus Vienna diesen Dezember eine Winterkonzertreihe. Die Pianistin SoRyang spielt hierbei am 12. und 19. Dezember um 16 Uhr Werke von Wolfgang Amadé Mozart live an jenem Ort, wo er sie einst selbst komponierte. Für Besucher besteht dabei die Möglichkeit, mit einem Kombiticket das Museum des Mozarthaus Vienna und im Anschluss das Konzert zu besuchen.

Konzerttickets kosten 28 Euro, Tickets „Konzert & Museum“ kosten 33 Euro, erhältlich unter www.mozarthausvienna.at .

Themenführungen im Jüdischen Museum

Im Jüdischen Museum Wien erfahren Interessierte bei Themenführungen Wissenswertes über das Chanukka-Fest und können an einem spannenden Ausstellungsrundgang teilnehmen.

Unsere Stadt feiert Weihnukka

Hier erfährt man alles rund um das Chanukka-Fest, die Leuchter aus den Museumssammlungen, wie der Weihnachtsbaum nach Wien kam, wie es Theodor Herzl damit hielt und ein Dreidl-Casino, in dem man weder gewinnen noch verlieren kann.

Sonntag, 24. Dezember, 15 Uhr, Museum Dorotheergasse. Teilnahme mit Führungsticket um 3 Euro und gültigem Eintrittsticket.

7 Tage 7 Schätze

Mit Chanukka verbinden die meisten die acht- oder neunarmigen Leuchter, die mit Kerzen oder Öl betrieben werden und an das Ölwunder im Tempel erinnern sollen. In diesem Jahr werden Interessierte eingeladen, Objekte und Geschichten rund um das Chanukka-Fest zu erleben, die man normalerweise nicht sehen kann.

Noch am 10., 11., 12., 13. und 14. Dezember, jeweils um 17 Uhr, Museum Dorotheergasse. Teilnahme mit Führungsticket um 3 Euro und gültigem Eintrittsticket.

Weihnachtliche Zeit auf dem Schiff

Bei den Themenschifffahrten der DDSG Blue Danube können Passagiere auf eine „kleine Kreuzfahrt“ gehen, die Ufer vorbeiziehen lassen und den Service der Bordrestaurants genießen. Abwechslungsreiche Menüs und themenbezogene Buffets sowie Live-Musik sorgen für Höhepunkte. Highlights sind der „Adventbrunch auf Donauwellen“ (10. und 17. Dezember), das „Weihnachtstraumschiff“ (9. und 20. Dezember) oder die „Gospel Cruise“ (19. und 22. Dezember).

Buchung: in allen Verkaufsstellen, online unter www.ddsg-blue-danube.at oder telefonisch unter +43 1 588 80.

Advent in der Therme Wien

Im warmen Thermalwasser entspannen, eine kleine Auszeit genießen, ein Buch lesen, auf der Liege ruhige Momente verbringen. Advent in der Therme Wien verbreitet eine besondere Stimmung: Hier ist viel Platz, um zur Ruhe zu kommen und auszuspannen. Ob beim Relax! Tagesurlaub, beim gemütlichen Familientag, beim Weihnachtspunsch am Beckenrand oder beim Saunagang zur Stärkung des Immunsystems. Hier können Besucher dem Weihnachtstrubel entgehen, Lichtstimmungen im Außenbereich zaubern dabei stimmungsvolle Momente.

Infos und Tickets: www.thermewien.at

Mit dem Twin City Liner nach Bratislava

Die Adventmärkte in Bratislava machen die Vorweihnachtszeit zu etwas ganz Besonderem. Dort gibt es köstliche Leckereien, historisches Handwerk, stimmungsvolle Musik und noch vieles mehr. An den Adventwochenenden ist der Twin City Liner wieder die direkte Verbindung zu den schönsten Adventmärkten von Bratislava. Bis 17. Dezember: Abfahrt freitags, samstags und sonntags von Wien/Schwedenplatz um 10.30 Uhr, Ankunft in Bratislava um 11.45 Uhr. Rückfahrt um 16.30 Uhr.

Preis: ab 25 Euro. Buchung telefonisch unter +43 1 904 88 80, online unter www.twincityliner.com bzw. im Ticketshop bei der Schiffsstation am Schwedenplatz.

Wien Ticket Adventaktion

Die diesjährige Wien Ticket Adventaktion wartet wieder mit spannenden Event-Highlights und bis zu 24 Prozent Ermäßigung auf. Bis einschließlich 8. Jänner 2024 sind zahlreiche Veranstaltungen online vergünstigt buchbar.

Erhältlich online, im Call Center unter +43 1 588 85 sowie in allen Wien Ticket-Vorverkaufsstellen.

„Illumina“ im Schlosspark Laxenburg

Seit 24. November und noch bis 11. Februar 2024 können sich alle Besucher im Schlosspark Laxenburg von der fantastischen Lichterwelt „Illumina“ mitreißen und verzaubern lassen. Wenn im Schlosspark gegen 16.30 Uhr die Dämmerung einsetzt, beginnt eine magische Reise durch ein glitzerndes Wunderland.

Immer Mittwoch bis Sonntag ab 16:30 Uhr (letzter Einlass ist 20 Uhr) im Schlosspark Laxenburg. Tickets sind online unter www.lichtergarten.at erhältlich. Kinder bis 5 Jahre haben freien Eintritt.

Wien Holding-Adventkalender: Tolle Gewinne

Der Wien Holding-Adventkalender, der seit 1. Dezember läuft, bietet Weihnachtszauber bis zum 24. Dezember. Jeden Tag ein Türchen öffnen und tolle Preise gewinnen: Karten für die Therme Wien, die DDSG Blue Danube, die Stadthalle, für den Twin City Liner und vieles mehr – täglich mitmachen lohnt sich!

Mitmachen unter: http://www.wienholding.at/adventkalender