Seien Sie für arme Kinder das Christkind!

Aktuell gibt es in Österreich über 353.000 armuts- und ausgrenzungsgefährdete Kinder. Rund um die Feiertage bekommen diese Kids ihre schwierige Lage ganz besonders zu spüren. Aber kein Kind sollte zu Weihnachten leer ausgehen müssen. Daher findet bereits zum elften Mal die gemeinsame Weihnachtsaktion von Samariterbund und Post statt, bei der Geschenke kostenlos an Kinder in Armut verschickt werden können.

Svenja K., eine alleinerziehende Mutter, erzählt: „Ich glaube, viele Leute wissen gar nicht, welch große Freude sie mit einem kleinen Geschenk auslösen können. Meine Söhne haben gar nicht damit gerechnet ein Weihnachtspackerl zu bekommen. Ihre glücklichen Gesichter werde ich nie vergessen. Vielen Dank an alle, die letztes Jahr mitgemacht haben. Und vielen Dank an alle, die auch heuer wieder mitmachen werden. Ohne euch hätten wir kein Weihnachten.“

15.000 Geschenke im letzten Jahr

Die Idee, für Kinder in Armut Christkind zu spielen, kam von Anfang an gut an. Im Laufe der vergangenen Jahre ist es für viele Menschen bereits liebgewonnene Tradition geworden, ein kleines Geschenk für armutsgefährdete Mädchen und Buben zu spenden. So konnte der Samariterbund letztes Jahr über 15.000 Pakete an betroffene Familien und Kinder übergeben. „Als Österreichische Post wollen wir zu Weihnachten Freude und Wärme nach Hause bringen. Wir übernehmen daher die Logistik der Überraschungs-Pakete und freuen uns, einen Beitrag zu dieser Aktion leisten zu können“, so Post-Generaldirektor Georg Pölzl. Die Packerl werden anschließend an Kinder aus sozialen Einrichtungen und an benachteiligten Familien in ganz Österreich verteilt.

Gratisversand mit #TeamChristkind

„Unser Christkind fliegt daher dorthin, wo es am meisten gebraucht wird – wo Armut herrscht und die Bedürfnisse der Mädchen und Buben oft zu kurz kommen. Dafür brauchen wir Ihre Hilfe!“, appelliert Samariterbund-Bundesgeschäftsführer Reinhard Hundsmüller. So einfach geht‘s: Kleines Geschenk (20 bis 40 Euro) kaufen, weihnachtlich verpacken und dann von 3. November bis 18. Dezember kostenlos über die Post an den Samariterbund verschicken. Dazu einfach das Paket mit der Aufschrift „#TeamChristkind“ beschriften und in einer Postfiliale oder bei einem Post Partner abgeben. Alternativ kann man hier kostenlos ein Versandlabel von der Website der Post downloaden und das Paket rund um die Uhr in einer SB-Zone abgeben. Auch die Info-Karten mit Angaben, um welches Geschenk für welches Alter es sich handelt, stehen hier zum Download bereit. Wer keine Zeit hat, selbst Geschenke zu kaufen, hat auch die Möglichkeit, mit einer Geldspende das #TeamChristkind zu unterstützen.

Alle Infos gibt es auch hier.