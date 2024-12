Weihnachtsengel: an die 130 Päckchen für Kinder in Not

Der Verein MUT spielt auch heuer wieder Weihnachtsengel und verteilt rund 130 Weihnachtspackerl an Kinder in Krisenunterkünften in Wien und der Steiermark.

Kindern in schwierigen Lebenssituationen zumindest in der Weihnachtszeit ein kleines Lächeln ins Gesicht zu zaubern, diese Aufgabe hat sich der Verein MUT zum Ziel gemacht und erfüllt ihnen bereits zum 13. Mal mit der Aktion „Weihnachtsengel“ einen persönlichen Weihnachtswunsch.

Die „Weihnachtsengel“ sind viele Mitarbeiter:innen von teilnehmenden Firmen bzw. Privatpersonen, die die von den Kindern auf Papier gebrachten Wünsche besorgen und verpacken. Darunter eine renommierte Wiener Anwaltskanzlei, die bereits seit 2012 die Aktion unterstützt und das Verkehrsbüro. Auch die Firma “CulumNatura” ist zum sechsten Mal unter den Engeln – Geschäftsführerin Michaela Bauer über die Aktion: “Es sind mitunter sehr rührende Wünsche dabei, ich erinnere mich an ein Müsli. Das sind bewegende Momente und macht es umso wertvoller, an der Weihnachtsengel-Aktion teilzunehmen.”

131 Weihnachtspäckchen verteilt

In folgenden Organisationen wurden Kinder beschenkt:

20 Packerl an das Mutter-Kind-Haus St. Elisabeth Stiftung, 1110 Wien

30 Packerl an die Benedictus GmbH, 1160 Wien

32 Packerl an das Frauenhaus in Kapfenberg und Graz (Stmk.)

19 Packerl an Kinder, die in den vereinseigenen Einrichtungen der Kinder- und Familienhilfe vom Verein MUT leben

30 Packerl an Kinder von Alleinerziehenden bzw. Familien, die im “Tante Nele Laden” jede Woche kostenlos Lebensmittel, Kinderpflegeprodukte, Hygieneartikel etc. erhalten

Florina Walch, Leiterin der Kinder- und Familienhilfe ist über die rege Teilnahme an der “Weihnachtsengel”-Aktion begeistert: “Es freut uns wirklich von Herzen, dass wir über die Jahre bereits mehr als tausend Kindern, die es nicht leicht in ihrem Leben haben, einen persönlichen Wunsch erfüllen konnten.”

Info: verein-mut.eu