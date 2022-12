Weihnachtsfilme für die ganze Familie

Die Weihnachtszeit ist da um runterzufahren, ein wenig zu entspannen und Zeit mit der Familie und Freunden zu verbringen. Die perfekte Gelegenheit um gemütlich auf der Couch einen Weihnachtsfilm zu schauen. Von romantischen Komödien bis hin zu animierten Abenteuern – bei dem breiten Angebot der Streamingdienste ist für jeden Geschmack etwas dabei! Hier eine Liste beliebter Klassiker und brandneuer Streifen, die die Zeit daheim versüßen.

Netflix

Falling For Christmas

Nach ihrem Gedächtnisverlust bei einem Skiunfall wird eine verwöhnte Erbin zur Weihnachtszeit von einem glücklosen Witwer und seiner Tochter umsorgt. Ansehen, so viel Sie wollen. Lindsay Lohan verliebt sich in dieser chaotischen, weihnachtlichen Liebeskomödie mit Chord Overstreet Hals über Kopf.

The Noel Diary

Ein Bestsellerautor war seit fast zwanzig Jahren nicht mehr zu Hause, seit seine psychisch kranke Mutter ihn im Alter von sechzehn Jahren aus dem Haus vertrieben hat. Als er wenige Tage vor Weihnachten die Nachricht erhält, dass seine entfremdete Mutter verstorben ist und ihm ihr Haus vermacht hat, kehrt Jacob nicht nur zurück, um den Nachlass zu regeln, sondern auch, um sich mit dem Schmerz und dem als Kind erlebten Missbrauch zu versöhnen.

The Christmas Chronicles

Heiligabend steht vor der Tür. Kate und Teddy Pierce schmieden einen Plan, um den Weihnachtsmann zu filmen. Sie verstecken sich in seinem Schlitten und werden blinde Passagiere. Als ihr Vorhaben jedoch schief geht, erleben die Geschwister ein fabelhaftes Abenteuer. Sie müssen dem fröhlichen Weihnachtsmann und seinen Elfen helfen, um das Weihnachtsfest zu retten, und die Geschenke auf der ganzen Welt zu liefern.

Disney +

Noelle

Nach dem Tod des Weihnachtsmanns soll dessen Sohn Nick seine Aufgaben übernehmen. Nicks Schwester Noelle hilft im Familiengeschäft aus und verbreitet gute Stimmung, hat aber sonst keine relevanten weihnachtlichen Aufgaben. Nick ist schnell von seiner neuen Rolle überfordert, weshalb Noelle ihm rät, sich eine kleine Auszeit zu gönnen. Als er von seinem Ausflug nicht zurückkehrt, muss Noelle das Weihnachtsfest retten.

The Guardians of the Galaxy Holiday Special

Die Guardians of the Galaxy haben Knowhere vom Collector gekauft und Cosmo, den Hund, als neues Mitglied aufgenommen. Als Weihnachten näher rückt, erzählt Kraglin Obfonteri den Guardians die Geschichte, wie Yondu Udonta Peter Quill in seiner Kindheit Weihnachten ruiniert hat.

Nicht schon wieder allein zu Haus

Max Mercer ist ein vorwitziger und einfallsreicher kleiner Junge, der zu Hause vergessen wird, während der Rest seiner Familie über die Feiertage in Japan Urlaub macht. Doch er bleibt nicht lange alleine, denn das Ehepaar Pam und Jeff wollen in das Haus der Mercers einbrechen, um ein wertvolles Erbstück zu stehlen. Die beiden haben aber nicht mit Max gerechnet, der das Haus mit kreativen Mitteln vor den Dieben verteidigt.

Canal+

Ein Weihnachtswunder

Das wichtigste in ihrem Leben ist ihr Job. Sie ist Anwältin und arbeitssüchtig. Von ihrem Chef erhält sie den Auftrag, eine idyllisch gelegene Pension auf dem Land für den Verkauf schätzen zu lassen. Kurz vor Weihnachten reist sie nach Vermont, um den Verkauf dieser Unterkunft zu beaufsichtigen. Dort verliebt sie sich in einen gut aussehenden, verfluchten Geist. Doch dieser glaubt fest daran, bereits seit 95 Jahren nicht mehr am Leben zu sein.

Der Mann der Weihnachten erfand

Im Jahr 1843 bekommt der 31-jährige Charles Dickens große Misserfolge seiner letzten drei Bücher. Dickens ist unzufrieden und bekommt finanzielle Probleme. Er will einen Roman veröffentlichen, der seine Karriere wieder vorantreibt. Er muss bis Weihnachten damit fertig werden, wofür er nur sechs Wochen Zeit hat. Seine Geschichte verwirklicht sich von ganz alleine, denn Ebenezer Scrooge, die Hauptfigur aus seinem Roman, erscheint plötzlich von alleine in seinem Arbeitszimmer.

Weihnachtswunderland

Heidi, Leiterin einer Kunstgallerie, kehrt in ihre Heimatstadt zurück, um auf ihre Nichte und ihren Neffen aufzupassen. Zufällig trifft sie auf ihre erste große Liebe aus der Schulzeit, Chris, nun Lehrer. Heidi bietet ihm ihre Hilfe bei einem Schulprojekt an. Sie müssen einen Ort für den Weihnachtsball finden und dekorieren. Bei der Aktion entdeckt Heidi ihre alte Leidenschaft für die Malerei wieder.