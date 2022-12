Wunschbaum in Schönbrunn hilft SOS-Kinderdorf

Im Zeitraum von drei Wochen haben Besucherinnen und Besucher des Christkindlmarktes in Schönbrunn die Möglichkeit, Herzenswünsche von Kindern und Jugendlichen in Not, vom SOS-Kinderdorf Wunschbaum, zu pflücken und zu erfüllen. Und das seit 2016.

Aufgeteilt auf 12 Familien und Wohngemeinschaften werden die Packerl am Heiligen Abend für strahlende Kinderaugen sorgen. Mit dabei: Fußballschuhe für den achtjährigen Luis, eine Kinder-Gitarre für die dreizehnjährige Laura und ein ferngesteuertes Auto für den sechsjährigen Moritz.

Spenden für SOS Kinderdorf & Rat auf Draht

Jetzt übergab die Schönbrunner Weihnachtsmarkt-Veranstalterin Gabriela Schmidle knapp 200 liebevoll verpackte Geschenke im Wert von rund 6.000 Euro an das SOS-Kinderdorf Wien.

Zusätzlich überreichten die Weihnachtsmarkt-Veranstalterin Gabriela Schmidle und der Schönbrunn Group-Geschäftsführer Klaus Panholzer dem SOS-Kinderdorf einen Scheck im Wert von 20.000 Euro für die Notrufnummer 147 Rat auf Draht. Der Betrag setzt sich aus den Spenden der Schönbrunn Group, der Marktgäste sowie der Eigenspende von MTS Wien zusammen.

Weiterhin Gutes tun

Der SOS-Kinderdorf Wunschbaum hält noch bis 4. Jänner Spendenpakete bereit. Mit einem Betrag zwischen 15 und 70 Euro kann beispielsweise einer Familie ein Wintersporttag ermöglicht, einem Kind durch Nachhilfestunden eine bessere Bildung gesichert oder einem Kind geholfen werden sprachliche Schwierigkeiten zu überwinden. Zur Unterstützung der Notrufnummer 147 Rat auf Draht steht zusätzlich ein Spendenbrunnen bereit.

Unter 147 ist Rat auf Draht rund um die Uhr sieben Tage die Woche erreichbar, die Beratung erfolgt anonym und kostenlos.

Kultur- & Weihnachtsmarkt

Neujahrsmarkt

Schloss Schönbrunn

19. November 2022 bis 4. Jänner 2023

19. November bis 23. Dezember täglich von 10 bis 21 Uhr

24. Dezember von 10 bis 16 Uhr

25. Dezember bis 4. Jänner von 10 bis 18 Uhr

Weitere Informationen unter www.weihnachtsmarkt.co.at