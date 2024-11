Weihnachtszauber am Franz-Jonas-Platz

Ab dem 7. November erstrahlt der Franz-Jonas-Platz in festlichem Glanz, wenn der Weihnachtsmarkt seine Tore öffnet und Besucher in ein winterliches Märchenland entführt. Mit 13 liebevoll gestalteten Ständen bietet der Markt eine Vielfalt an handgefertigten Geschenken und Kunsthandwerk. Perfekt zum Stöbern und Entdecken.

Für das leibliche Wohl sorgen vier gastronomische Stände, an denen Punsch und weihnachtliche Leckereien serviert werden. Die stimmungsvolle Atmosphäre wird durch weihnachtliche Musik untermalt, die den Alltag in den Hintergrund rückt und auf die besinnliche Zeit einstimmt.

Dauer: 7. November 2024 – 24. Dezember 2024

Öffnungszeiten: Täglich von 08:00 bis 20:00 Uhr, Gastronomiebetriebe bis 22:00 Uhr

Adresse: Franz-Jonas-Platz, 1210 Wien

Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Stadt Wien.