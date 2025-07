Backstreet Boys doppelt in Schladming: Zusatzshow geplant!

Der Andrang war riesig – jetzt ist es offiziell: Die Backstreet Boys geben beim Ski-Opening Schladming-Dachstein eine Zusatzshow! Neben dem Konzert am 6. Dezember tritt die legendäre Boygroup auch am Sonntag, den 7. Dezember im Planai Stadion auf. Damit feiern Fans nicht nur den Start in die Skisaison, sondern auch ein Stück Popgeschichte – live und hautnah.

Die Sensation war schnell perfekt: Kaum war der Ticketverkauf gestartet, waren viele Kategorien schon fast ausverkauft. Kein Wunder, schließlich holen die Leutgeb Entertainment Group und die Region Schladming-Dachstein mit den Backstreet Boys eine der erfolgreichsten Popgruppen der 90er-Jahre exklusiv nach Österreich. Es handelt sich um das bislang einzige angekündigte Europa-Konzert der Band – ein echtes Highlight zum Saisonstart der 4-Berge-Skischaukel.

Zusatzshow am 7.Dezember bestätigt

Um möglichst vielen Fans die Chance auf dieses Musikereignis zu geben, wurde kurzfristig eine Zusatzshow für Sonntag, den 7. Dezember 2025 bestätigt. Veranstalter Klaus Leutgeb verspricht nicht weniger als eine „Weltproduktion“ mit allem, was zu einer echten Pop-Show dazugehört. „Das wird eine Mega-Show mit allem, was dazugehört“, kündigte er bei der Pressekonferenz an.

Neues Album „Millennium 2.0“ ab Juli

Pünktlich zum Comeback der Backstreet Boys erscheint am 11. Juli 2025 ihr neues Album Millennium 2.0. Es ist eine Hommage an das gleichnamige Erfolgsalbum von 1999, das gleich fünf Grammy-Nominierungen einheimste. Fans dürfen sich auf neu gemasterte Versionen von Klassikern wie „I Want It That Way“ und „Larger Than Life“ freuen – im Originalsound, aber mit frischem Anstrich. Das neue Album ist auch der Auftakt zur Konzertreihe in Las Vegas. Wer nicht über den Atlantik fliegen will, hat in Schladming nun eine exklusive Gelegenheit.

Schladming wird zur Bühne

Die Region freut sich über das internationale Interesse. Vertreter:innen der Tourismusregion sehen im Ski-Opening mit den Backstreet Boys ein starkes Statement. Die Kombination aus Skiurlaub und Livekonzert bringt zusätzliche Strahlkraft für Schladming – sowohl bei heimischen als auch internationalen Gästen.

Tickets und Packages heiß begehrt

Die Nachfrage ist enorm. Wer dabei sein will, sollte sich beeilen: Für beide Konzerttermine gibt es noch Tickets in verschiedenen Kategorien unter www.oeticket.com. Besonders beliebt sind auch die offiziellen Schladming-Packages – mit Unterkunft, Skipass und Konzertticket in einem. Die Pakete beinhalten drei Nächte (Freitag bis Montag), zwei Skitage sowie den Eintritt für eine der beiden Shows – buchbar unter www.schladming-dachstein.at.

Alle Infos auf einen Blick