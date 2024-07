Weingut Hagn triumphiert erneut bei der niederösterreichischen Landesweinprämierung

Das renommierte Weinviertler Weingut Hagn, gelegen in der Gemeinde Mailberg im Bezirk Hollabrunn, hat erneut bei der niederösterreichischen Landesweinprämierung triumphiert.

Mit ihrem Gelben Muskateller 2023 zählen sie nun zu den 24 besten Weinen Niederösterreichs. Diese Auszeichnung ist jedoch nicht die einzige Ehre, die dem Weingut zuteilwurde: Zusätzlich zu diesem prestigeträchtigen Titel errang das Weingut 13 Goldmedaillen und zwei Finalisten-Platzierungen.

Die Landesweinprämierung – Ein Maßstab für Qualität

Seit fast 40 Jahren gilt die niederösterreichische Landesweinprämierung als der größte Weinwettbewerb des Landes und als bedeutender Gradmesser für die Beurteilung der Weinjahrgänge. Jährlich werden etwa 6.000 Weine von über 900 Betrieben zur Bewertung eingereicht. In einem mehrphasigen Verfahren werden diese Weine verkostet und höchstens ein Drittel der eingereichten Tropfen wird prämiert. Die qualitativ hochwertigsten Weine erhalten eine der begehrten Goldmedaillen, während rund 170 Weine als Finalisten ausgezeichnet werden. Aus diesen Finalisten werden in 24 Kategorien die Landessieger gekürt, die somit die Spitze der niederösterreichischen Weine bilden.

Ein Fixpunkt im Kalender des Weinguts Hagn

Für das bereits mehrfach ausgezeichnete Weingut Hagn stellt die Teilnahme an der Landesweinprämierung einen jährlichen Fixpunkt im Kalender dar. In diesem Jahr reichte das Weingut erneut eine Vielzahl an Weinen unterschiedlicher Rebsorten ein. Insgesamt 13 Weine erhielten Goldmedaillen, und zwei Weine sicherten sich einen Platz als Finalisten. Besonders herausragend war der Gelbe Muskateller, Jahrgang 2023, der in der Kategorie „Schmeckerte trocken“ zum Landessieger gekürt wurde.

Leidenschaft und Hingabe als Erfolgsrezept

„Auszeichnungen wie diese sind für uns von größter Bedeutung. Wir stecken viel Arbeit, Liebe und Leidenschaft in unser Handwerk und freuen uns, wenn all das am Ende belohnt wird“, so Wolfgang Hagn jun. Er führt das Weingut seit 2006 gemeinsam mit seinem Cousin Leo jun. Diese beiden Winzer stecken ihre ganze Energie in die Produktion hochwertiger Weine und beweisen jedes Jahr aufs Neue, dass ihre Hingabe Früchte trägt.

Feierliche Ehrung in St. Pölten

Die feierliche Überreichung der Auszeichnungen fand am 27. Juni 2024 bei der großen Gala in St. Pölten statt. Diese Veranstaltung stellt einen Höhepunkt im Kalender der niederösterreichischen Weinwelt dar und bietet eine Bühne, um die besten Weine des Landes gebührend zu feiern.

Platzierungen im Überblick:

Landessieger 2024: Gelber Muskateller 2023

Gold Auszeichnungen:

Chardonnay Classic 2023

Grüner Veltliner Ried Antlasbergen 2023

BIO Rosé Zweigelt 2023 Blumentanz

Grüner Veltliner Ried Hundschupfen 2023

BIO DAC Reserve Green Hunter 2022

Gelber Muskateller 2023

Cuvée Rot 2021 Komptur

Cuvée Rot 2021 Colloredo

Beerenauslese Chardonnay 2022

Blauer Zweigelt 2022

Riesling Classic 2022

Cuvée Weiß Green Cat BIO 2023

BIO Chardonnay unique 2021

Finalisten-Auszeichnungen

Sauvignon Blanc 2023

Weinviertel DAC Classic 2023