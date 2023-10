Weinlese im kleinsten Weingarten der Stadt

Auf rund 640 Hektar wird in unserer Stadt Wein angebaut. Bürgermeister Michael Ludwig eröffnete nun offiziell während der traditionellen Lese am Schwarzenbergplatz die diesjährige Wiener Weinernte.

Mit einer Schere in der Hand und einer Schürze bekleidet schnitt er einige Reben von den etwa 70 Rebstöcken im kleinsten Weingarten der Stadt ab. Tatkräftige Unterstützung erhielt der Stadtchef dabei von zahlreichen Ehrengästen wie Dompfarrer Toni Faber, Markus Figl, Bezirksvorsteher der Inneren Stadt, dem Wiener Weinbau-Präsidenten Norbert Walter, Hans Schmid vom Weingut Mayer sowie der Wiener Weinkönigin Iris-Maria Wolff. „Es freut mich sehr, diese jahrelange Tradition auch heuer wieder hochleben zu lassen“, sagte Ludwig.

Der Weinbau in Wien

Auf etwa 80 Prozent der Wiener Weingärten sind Weißweinarten, auf den restlichen 20 Prozent Rotweine angepflanzt. Die am häufigsten verwendeten Sorten sind Grüner Veltliner, Rheinriesling, Weißburgunder, Chardonnay und Welschriesling. Pro Jahr werden rund 25.000 Hektoliter Wein in Wien gekeltert. Neben den großen Weinbaugebieten vor allem in Döbling, Floridsdorf, Liesing und Favoriten wird seit rund 150 Jahren am Schwarzenbergplatz der einzige bewirtschaftete Weingarten in der Innenstadt bestellt. Seit mehr als zwei Jahrzehnten gehört es zur Tradition, dass der Bürgermeister bei der Lese im kleinsten Weingarten der Stadt im Vorgarten des Palais Wiener von Welten tatkräftig mithilft.

Edler Tropfen für guten Zweck

Die Rebfläche am Schwarzenbergplatz wird vom Weingut Mayer am Pfarrplatz betreut. Der Wein der Sorte „Wiener Gemischter Satz“ wird – abgefüllt in etwa 40 bis 60 Flaschen – ebenso wie in den Vorjahren zugunsten wohltätiger Zwecke versteigert werden. „Der neue Jahrgang verspricht eine sehr gute Qualität“, so der Wiener Weinbau-Präsident Nobert Walter. Bürgermeister Michael Ludwig: „Der Wein ist ein besonderer Teil der Landwirtschaft innerhalb der Stadt“. Wien werde sich auch in Zukunft für die Weinbauflächen einsetzen. Denn diese, so Ludwig, dienten auch als wichtiger Naherholungsraum sowohl für Bewohner als auch Gäste.