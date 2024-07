Cooles Klima: Fassaden-Begrünungen in Simmering

Das nächste Projekt des Simmeringer Kimateams ist umgesetzt. Die Fassadenbegrünungen der Wohnhausanlagen Römersthalgasse 9-17 und Herbortgasse 42 mit Rankpflanzen, Bodendeckern und niedrigen Sträuchern sorgen für einen angenehmen „Cooling“-Effekt an heißen Tagen.

Ein weiterer Beitrag in Sachen Klimaschutz ist nun in Simmering erfolgreich umgesetzt. Mit den Fassadenbegrünungen wird auch die Wohnumgebung für die Anrainer wesentlich verbessert.

Artenvielfalt, Vermeiden von Hitzestaus und mehr Lebensqualität

Kühlere Fassaden bringen dabei Rankpflanzen, bodendeckende Pflanzen und niedrige Sträucher. Sie vermeiden einen Hitzestau an Betonflächen, binden CO2 und fördern die Artenvielfalt. An der Umsetzung war Wiener Wohnen wesentlich beteiligt.„Fassadenbegrünungen sind ein wirkungsvoller Beitrag für mehr Lebensqualität und Biodiversität in der Stadt. Sie kühlen in der Sommerhitze und bieten wichtige Lebensräume für Tiere. Ich freue mich sehr, dass die Ideengeber und die Bürger-Jury des Simmeringer Klimateams das auch so gesehen haben und dieses wichtige Projekt initiiert haben,“ sagt Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky. „Mit Klimaschutzmaßnahmen wie der Fassadenbegrünung in Gemeindebauten geht die Stadt Wien wegweisend voran, wenn es um das Zusammenspiel von Wohngebäuden und Klimaschutz geht. Alle Wiener haben sich eine angenehme Wohnumgebung verdient, gerade jetzt im Sommer“, betont Vizebürgermeisterin und Wohnstadträtin Kathrin Gaál.

Von Simmeringern für Simmeringer: Ideen zum Klimaschutz

Neben dem kürzlich wieder eröffneten Naturlehrpfad beim Schloss Neugebäude ist damit ein weiteres Projekt des Simmeringer Klimateams erfolgreich umgesetzt worden. Insgesamt werden die Fassaden von vier Wohnhausanlagen begrünt. Im Jahr 2025 folgen noch die Gemeindebauten Simmeringer Hauptstraße 106-108 und Geiselbergstraße 27-31. „Wir freuen uns, dass mit den begrünten Fassaden auf Wohnhausanlagen im Bezirk eine weitere Idee der Simmeringerinnen und Simmeringer umgesetzt wird“, so Bezirksvorsteher Thomas Steinhart und Bezirksvorsteher-Stellvertreterin Ramona Miletic. Weitere Projekte folgen, die aus Ideen von Bürgern entstanden sind. Sie unterstützen nicht nur dabei, den Lebensraum der Simmeringer nachhaltiger zu gestalten, sondern auch bei der Erreichung der Wiener Klimaziele bis 2040.

