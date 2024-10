Weltmädchentag : Traut euch alles zu

Gas- und Solarheizungen, Computerprogramme und Radioaktivität – was haben diese Bereiche gemeinsam? Sie wurden alle von bemerkenswerten Frauen entwickelt, darunter Marie Curie, Alice Parker, Mária Telkes und Ada Lovelace. Diese Pionierinnen haben entscheidende Fortschritte in der Wissenschaft und Technik erzielt und zeigen eindrucksvoll, welches Potenzial Frauen in diesen Bereichen haben.

Anlässlich des Weltmädchentages will die Stadt Wien auf die vielfältigen Möglichkeiten und Unterstützungsangebote für Mädchen aufmerksam machen. Das Frauenservice Wien setzt sich mit zahlreichen Aktivitäten dafür ein, dass Mädchen und junge Frauen auf ihrem Weg zur Selbstständigkeit und Unabhängigkeit gefördert werden. „Die Botschaft ist: Traut euch alles zu. Mädchen gehört die Welt“, so Vizebürgermeisterin und Frauenstadträtin Kathrin Gaál.

Inspiration für Mädchen

Die Wahl des Berufs hat weitreichende Auswirkungen auf Einkommen, Karrierechancen und letztlich die Pension. In Berufsfeldern, in denen viele Frauen tätig sind – wie beispielsweise in der Pädagogik und Pflege – sind die Gehälter häufig niedriger als in technischen Berufen. Obwohl in den letzten Jahren vermehrt Mädchen eine Ausbildung in Informatik oder Technik anstreben, bleibt ihre Zahl besorgniserregend gering. Überholte Klischees und Rollenvorstellungen, die den Mädchen oft einengen, sind hierbei häufige Stolpersteine. Deshalb ist es besonders wichtig, das technische Interesse und die Fähigkeiten von Mädchen frühzeitig zu wecken und zu fördern.

Einblick in technische Berufe

Das Projekt „Mädchen feiern Technik“ öffnet für Schülerinnen der 7. bis 9. Schulstufe die Türen zu einer spannenden Welt voller technischer und naturwissenschaftlicher Berufe. Während eines dreistündigen Besuchs in den Laboren der Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsstelle, einer der technischen Abteilungen der Stadt Wien, können die Teilnehmerinnen verschiedene Arbeitsbereiche erkunden – von Bautechnik über Hygieneprüfungen bis hin zu spannenden Experimenten. Die Mitarbeiterinnen stehen ihnen dabei als Role Models zur Seite und teilen ihre persönlichen Werdegänge in der Technik.

Empowerment durch die GirlPower-Workshops

Zusätzlich organisiert das Frauenservice Wien eine Reihe von vier kostenlosen Girl-Power-Workshops zu wichtigen Themen wie „Arbeit“, „Gegen Gewalt“, „Medien“ und „(Frauen-)Rechte“. In einem interaktiven Rahmen werden diese Workshops von erfahrenen Trainerinnen geleitet und bieten den jungen Frauen wertvolle Informationen und Unterstützung. Die Workshops bieten nicht nur Raum für Diskussionen, sondern auch für praktische Übungen, die das Selbstbewusstsein der Teilnehmerinnen stärken.

Mädchen mit Behinderungen

Besonders wichtig ist es, auch Mädchen mit Behinderungen eine Stimme zu geben. Diese Gruppe ist häufig von Marginalisierung und Diskriminierung betroffen. Das Frauenservice Wien möchte sicherstellen, dass ihre Angebote auch für Mädchen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen zugänglich sind. Deshalb findet am 14. Oktober 2024 eine spezielle Veranstaltung statt: Die 7. Haltestelle der Veranstaltungsreihe „Wir-Wienerinnen mit Behinderungen“ trägt den Titel „Selbstbestimmung als junge Frau / Mädchen“. Diese Veranstaltung bietet einen geschützten Raum für den Austausch und die gegenseitige Unterstützung – ein wichtiger Schritt für junge Frauen, die ihren eigenen Weg in eine selbstbestimmte Zukunft finden möchten.

