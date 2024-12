Wer liest, verliert: Writing Stars – Die Show

Writing Stars – Die Show: ohne Gnade, ohne Erbarmen, aber mit unglaublichem Spaß. Die schrägsten Autobiografien in einer furiosen Bühnenshow. Die härteste Literatur-Battle seit den Dionysien – mit Dirk Stermann, Christoph Grissemann und Michael Ostrowski. Premiere ist ab 17. Dezember im Rabenhof Theater!

Irgendwie interessieren sie uns – und dann auch wieder nicht, die Reichen und Schönen. Und ihre Biografien bieten so manch satirisches Detail, das uns herzlich lachen lässt. Dann merkt man wieder einmal: Wir sind alle nur Menschen – mit kleineren oder größeren „Webfehlern“. Ist doch versöhnlich? – Überhaupt: Die Welt ist voller Biografien mehr oder weniger bekannter Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, in denen man alles nachlesen kann, was man eigentlich nicht so genau wissen will. Aber vielleicht ist das auch nur reiner Zynismus und in Wirklichkeit wurde das literarische Potenzial mancher Lebensgeschichten einfach noch nicht richtig erkannt.

Die Welt der Reichen und Schönen – „literarisch“ durchleuchtet

Von Donald Trumps Autobiografie bis zu Stormy Daniels Memoiren, von Leo Hillingers 250 Seiten starker Beschreibung seines Werdegangs zum Weinpapst, bis zu Prinz Harrys Enthüllungen, spannt sich der „literarische” Bogen. Dirk Stermann, Christoph Grissemann und Michael Ostrowski geben dem Oeuvre der Reichen und Schönen endlich die Position in der Literaturwelt, die ihnen wahrhaft zusteht. Dazwischen gibt es großartige Live-Musik von Rabenhof-Soul-Gott Romantic Slivo. Es gibt also keine Ausreden.

Writing Stars – Die Show

Termine: 17.12. (Premiere), 18.12., 19.12., 15.1., 16.1., 17.1., 18.1., jeweils 20 Uhr

Rabenhof Theater

Rabengasse 3, 1030 Wien

Tickets: www.rabenhoftheater.com,Tel.: 01/712 82 82 (Reservierung) und zu den Kassaöffnungszeiten