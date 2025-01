WESTbahn: Nachtverbindung nach St. Pölten und Amstetten

Mit dem Fahrplanwechsel verbessert die WESTbahn das öffentliche Verkehrsangebot für Pendler und Reisende Richtung Westen.

Seit Kurzem verbindet eine neue tägliche Nachtverbindung Wien, St. Pölten und Amstetten, wodurch der Regionalverkehr zwischen Wien und Niederösterreich in der Nacht gestärkt und zusätzliche Mobilitätsmöglichkeiten geschaffen werden. Die neue Verbindung startet täglich um 00:08 Uhr ab Wien Westbahnhof und hält zusätzlich um 00:15 Uhr in Wien Hütteldorf sowie in den niederösterreichischen Städten St. Pölten (00:36 Uhr) und Amstetten (01:00 Uhr).

Auf dem weiteren Weg Richtung Westen hält der Zug in Linz, Wels, Attnang-Puchheim und Vöcklabruck, bevor er um 02:42 Uhr sein Ziel in Salzburg erreicht.

Zusammenfassung der neuen Verbindung

Abfahrt: täglich um 00:08 Uhr ab Wien Westbahnhof

täglich um 00:08 Uhr ab Wien Westbahnhof Halte: Wien Hütteldorf (00:15 Uhr), St. Pölten (00:36 Uhr), Amstetten (01:00 Uhr), Linz, Wels, Attnang-Puchheim und Vöcklabruck

Wien Hütteldorf (00:15 Uhr), St. Pölten (00:36 Uhr), Amstetten (01:00 Uhr), Linz, Wels, Attnang-Puchheim und Vöcklabruck Ankunft: Salzburg um 02:42 Uhr

Weitere Verbesserungen für die Ost-Region

Der Fahrplanwechsel bringt neben der neuen Nachtverbindung weitere Angebotsverbesserungen. Im Fokus stehen Taktverdichtungen und Verbesserungen zahlreicher Bahnverbindungen. Besonders auf der wichtigen West-Ost-Achse im Wiener S-Bahn-Netz, der Linie S80, profitieren Fahrgäste von neuen Nacht- und Frühverbindungen sowie optimierten Anschlüssen. Darüber hinaus gibt es Neuerungen auf verschiedenen Regionalexpress-Strecken (REX) und Regionalbahnen, die gezielt den Berufs- und Schulverkehr verbessern.

Auch Fahrplananpassungen im Regionalbus- und Bedarfsverkehr wurden von der niederösterreichischen Verkehrsorganisationsgesellschaft (NÖVOG) sowie im Burgenland von der BUMOG/VBB auf die Bahn abgestimmt und umgesetzt.

Alle neuen Fahrpläne sind in der VOR-AnachB-App, auf AnachB.VOR.at und in ÖBB SCOTTY verfügbar.