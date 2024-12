Westbahnhof erneut bester Bahnhof Österreichs

Der Westbahnhof wurde österreichweit beim VCÖ-Bahnhofstest zum zweiten Mal in Folge am besten bewertet. Die Wahl zum schönsten Bahnhof des Landes hat erneut der Hauptbahnhof gewonnen. Rund 13.500 Fahrgäste haben in den Zügen sowie online ihre Bewertungen abgegeben.

Ein weiteres interessantes Ergebnis der Befragung: 85 Prozent der Wiener Fahrgäste kommen zu Fuß, mit den Öffis oder per Fahrrad zum Bahnhof. Das ist österreichweit der höchste Wert, wie die Mobilitätsorganisation VCÖ bekannt gab. Verbesserungen bei den Bahnhöfen werden von den Kunden insbesondere bei den WCs, Fahrradabstellanlagen und E-Ladestationen gewünscht.

2 Wiener Bahnhöfe in den Top 3

Beim Bahnhofstest haben die Fahrgäste österreichweit ihren Einstiegsbahnhof beziehungsweise einen Bahnhof, den sie häufig nutzen, nach 16 verschiedenen Kriterien bewertet, wie beispielsweise Erreichbarkeit, Barrierefreiheit oder Sauberkeit. Bei den großen Landeshauptstadt-Bahnhöfen wurde der Wiener Westbahnhof am besten bewertet, „Silber“ geht ex aequo an Salzburg Hauptbahnhof und Wien Hauptbahnhof. An vierter Stelle folgen ebenfalls ex aequo Graz Hauptbahnhof und St. Pölten Hauptbahnhof.

Gut erreichbar, aber zu wenige WCs

Beim Westbahnhof bewerteten die Fahrgäste die Erreichbarkeit mit den Öffis am besten, auch die Helligkeit des Gebäudes und die Wartebereiche kommen gut an. Beim Hauptbahnhof schneiden unter anderem Barrierefreiheit und der Erhaltungszustand besonders gut ab. Verbessern können sich sowohl der Westbahnhof als auch der Hauptbahnhof bei WC und Sanitäranlagen, bei Anzahl und Qualität der Fahrradabstellanlagen und bei der Anzahl der E-Ladestationen für Pkw.

Verbesserungsvorschläge für Meidling

Der Bahnhof Wien-Meidling landet bei den zehn großen Hauptstadt-Bahnhöfen an neunter Stelle. Die Fahrgäste wünschen mehr Sauberkeit, bessere Warteräume, mehr Fahrradabstellplätze und mehr E-Ladestationen, die öffentliche Erreichbarkeit wird sehr gut bewertet.

Mehr Sauberkeit erwünscht

Mit der Öffi-Erreichbarkeit der Wiener Bahnhöfe sind die Fahrgäste durchwegs zufrieden. Fast die Hälfte der Reisenden hat weniger als 15 Minuten für den Weg gebraucht. Verbesserungen werden aber bei allen Bahnhöfen bei den WCs, bei Anzahl und Qualität der Fahrradabstellanlagen sowie der Anzahl an E-Ladestationen gewünscht. Mehr Sauberkeit wird besonders beim Franz Joseph Bahnhof, bei Wien Hütteldorf und Wien Mitte gewünscht.