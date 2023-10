Wettbewerb: Wer kocht die beste „Suppe mit Sinn“?

„Heiße Suppe gegen soziale Kälte“ heißt es bereits zum 16. Mal bei der „Suppe mit Sinn“. Heuer lädt die Winterspendenaktion von Die Tafel Österreich aber nicht nur Gastronomiebetriebe zum Mitmachen ein, sondern auch Kochbegeisterte in ganz Österreich.

Gerade in der kalten Jahreszeit ist Suppe für viele Inbegriff von Wärme und Geborgenheit. Für armutsbetroffene Menschen ist es aber nicht selbstverständlich, sich mit einer heißen Mahlzeit aufwärmen und den Hunger stillen zu können. Deshalb hat Die Tafel Österreich bereits 2007 die „Suppe mit Sinn“ ins Leben gerufen: Jährlich widmen ihr engagierte Gastronomen eine Suppe auf ihrer Karte. Ein Euro pro verkaufter Portion kommt der kostenfreien Versorgung von Menschen in Not zugute. Für Gäste heißt das: „Gutes essen und damit Gutes tun“

Live-Cooking mit Haya Molcho gewinnen

Zum Start in die diesjährige Saison sind alle Hobbyköche und Suppenliebhaber eingeladen, ihre eigenen Suppen-Rezepte einzureichen: Noch bis 27. Oktober 2023 haben sie die Chance, ihre Kreation zur „Suppe mit Sinn des Jahres“ küren zu lassen.

Ich bin schon gespannt auf kreative Einreichungen (Haya Molcho)

Top-Gastronomin Haya Molcho, die mit ihren Lokalen und Spezialitäten unter dem Namen NENI berühmt geworden ist, unterstützt heuer als Botschafterin die Suppe mit Sinn.

Mit ihrer levantinischen Weltküche steht sie selbst für „den Blick über den Tellerrand“ und möchte diesen auch vermitteln: „Nicht nur kulinarisch ist es wichtig, die eigene Komfortzone zu verlassen und sich neuen Eindrücken zu öffnen – sondern vor allem als Menschen sollten wir nicht vergessen, über den eigenen Tellerrand zu blicken und jenen zu helfen, die in Not sind. Deshalb unterstütze ich die Suppe mit Sinn sehr gerne und bin schon gespannt auf kreative Einreichungen“, so Haya Molcho.

Mitmachen und gewinnen

Am Wettbewerb teilnehmen ist ganz einfach: Persönliches Suppen-Rezept (bitte inklusive Kontaktdaten) bis zum 27. Oktober 2023, 18 Uhr, an rezept@suppemitsinn.at schicken. Gesucht werden Rezepte aus der orientalischen bzw. levantinisch-mediterranen Küche, denn: Das Siegergericht hat die Chance, für die Dauer der Winterspendenaktion auf der NENI-Speisekarte zu landen. Kriterien sind weiters die Umsetzung (Verständlichkeit des Rezepts und Machbarkeit), Leistbarkeit sowie Nachhaltigkeit – wer es schafft, das Rezept mit regionalen, saisonalen oder Reste-Zutaten zu gestalten, punktet extra.

Die drei Finalisten werden beim Suppe mit Sinn Kick-off-Event (15. November 2023 in Wien) zu den Stars der Veranstaltung: Gemeinsam mit Starköchin Haya Molcho wird vor Ort gekocht und eine prominent besetzte Jury kürt das Siegerrezept.

Zu gewinnen gibt es zudem als Hauptpreis einen Kurzurlaub am Bauernhof (2 Übernachtungen für 2 Erwachsene und 2 Kinder bis 12 Jahre), zur Verfügung gestellt von Urlaub am Bauernhof Österreich, sowie weitere Sachpreise.

Alle Infos und Details auf www.suppemitsinn.at.