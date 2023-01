Wie man den Feiertagsspeck wieder los wird

Wer kennt das Problem nicht? Ein paar Kilogramm zu viel nach den Feiertagen? Die kann man aber wieder loswerden, wenn man die Tipps der Experten befolgt: etwa bewusst essen! Als Geheimtipp dabei gilt ein Ernährungstagebuch, in dem man alle Lebensmittel, die über den Tag verteilt verzehrt werden, genau notiert. Wer moderner abnehmen will, kann auch Tracking-Apps einsetzen – dabei ist ein exakter Überblick über den Kalorienverbrauch möglich. Ganz wichtig ist die Zufuhr von Proteinen, die nicht nur Bausteine für die Muskulatur sind, sondern auch extrem ­sättigend wirken. ­Dadurch ­bekommt man selbst mit wenig Kalorien kein unangenehmes Hungergefühl. Tolle Quellen dafür sind mageres Fleisch, Fisch, Hülsenfrüchte und Eier. Außerdem gilt in dieser Phase: auf Zucker und Alkohol gänzlich zu ­verzichten. Beides hemmt nämlich die Fettverbrennung!

Aus der U-Bahn steigen

Dafür sollte man viel Wasser zu sich nehmen, das ist der Schlüssel zum Abnehmen: auf jeden Fall zwei Liter pro Tag. Machen Sie es sich überhaupt zur Angewohnheit, nach dem Aufstehen ein großes Glas Wasser zu trinken. Und nicht auf die regelmäßige Bewegung verzichten: Es muss ja nicht gleich ein Marathon sein, eine Station vor dem Ziel aus der U-Bahn auszusteigen und zu Fuß weiterzugehen, hilft schon.