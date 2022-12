Wie Wasserrohre Teile von Döbling lahmlegen

In der Krottenbachstraße werden derzeit von Hausnummer 104 bis 120 neue Wasserrohre verlegt. Die Arbeiten sollen bis 28. Februar 2023 abgeschlossen sein. In der Folge wird es aber vier weitere Bau­abschnitte geben. Während der Bauarbeiten kann es abschnittsweise zu Wasserabsperrungen kommen. Die Sperren werden vor der Durchführung durch Hausanschlag bekannt ­gegeben. Nach Beendigung der Rohr­verlegungen und vor dem ­Zuschütten der Künette müssen die Rohre gespült und für die Inbetriebnahme vorbereitet werden.

Umleitung

Bis September 2023 werden in Abschnitten in der Krottenbachstraße, Börnergasse, Sieveringer Straße und Daringergasse, im Silvaraweg, in der Raimund-Zoder-Gasse, Hacken­berggasse und Weinberggasse in Summe 2,3 Kilometer Wasserrohre verlegt. Anschlie­ßend kommt es zur Straßeninstandsetzung. Mit der Fertigstellung kann im September 2023 gerechnet werden.