Gesunde Bezirke: Start der Gratis-Mitmach-Aktionen!

Die gratis Angebote im Rahmen des Programms „Gesunde Bezirke“ sind für jedes Alter geeignet und finden vorwiegend im Freien statt, „sodass jeder ohne Anmeldung vorbeikommen und unterschiedliche Bewegungsangebote ausprobieren kann, dabei Spaß hat und gleichzeitig der Gesundheit etwas Gutes tut“, wie Dennis Beck, Geschäftsführer der Wiener Gesundheitsförderung – WiG erklärt.

Vorbeikommen und mitmachen!

Welche Bewegungsangebote gibt es in meinem Bezirk? Wo kann ich eine neue Sportart ausprobieren? Wo kann ich gemeinsam mit anderen sportlich aktiv werden und dabei neue Leute kennenlernen? Die Gratis-Mitmachaktivitäten der WiG geben Antworten darauf: In den Bezirken Leopoldstadt, Landstraße, Mariahilf, Favoriten, Ottakring, Döbling, Brigittenau, Floridsdorf, Donaustadt und Liesing finden Bewegungsangebote im öffentlichen Raum wie z. B. in Parks oder anderen öffentlichen Plätzen statt.

Grätzlspaziergänge und Sportkurse

Außerdem bieten geführte Grätzelspaziergänge in den Bezirken Ottakring, Döbling, Brigittenau, Floridsdorf, Donaustadt und Liesing für alle Interessierten eine ideale Gelegenheit, sich einen Überblick zu verschaffen, welche Bewegungs- und Sportangebote ein Bezirk bereithält. Von April bis Juni sowie im September und Oktober finden verschiedenartige Sport- und Bewegungskurse statt. Umgesetzt wird das Bewegungs- und Sport-Angebot vom ASKÖ WAT Wien.

Alle Termine und Details zu den Angeboten von „Gesundheit erleben – einfach mitmachen!“ gibt es hier sowie hier im „Gesundheit erleben – einfach mitmachen!“-Folder zum Download.