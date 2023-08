Wien Energie lädt in Pop-Up-Store im Huma Eleven

Nachhaltige Energiezukunft zum Anfassen: Wien Energie eröffnete einen Pop-Up-Store im Simmeringer Shopping-Center Huma Eleven. In diesem Erlebniszentrum, das erstmalig für ein Shopping-Center konzipiert wurde, kann man sich über das Vorzeigeprojekt der Großwärmepumpe informieren.

In dem Pop-Up-Store haben Besucher noch bis Ende September die Möglichkeit, die Technologie hinter der Großwärmepumpezu erkunden. Anschauliche Infotafeln erklären das innovative Projekt und die Pläne, wie Wien den Gasausstieg schaffen will. Die Pumpe, die derzeit gegenüber des Centers errichtet wird, soll bald Fernwärme aus 100 Prozent regionalen, erneuerbaren Quellen produzieren. Am Foto (v. l .n. r.): Rusbeh Rezania (Wien Energie), Sabine Dreschkay (Center-Managerin), Linda Kirchberger (Dekarbonisierung & neue Technologien Wien Energie) und Georg Danzinger (Wien Energie).

Nachhaltige Energie erleben

„Wir wurden von unseren Besucher:innen schon oft gefragt, was sich in dem großen neuen Gebäude gegenüber vom Humanismus Eleven befindet. Ich freue mich sehr, dass Wien Energie in ihrem Pop-Up-Store bei uns nun exklusive Einblicke in ihr Vorzeigeprojekt gibt!“, sagt Center-Managerin Sabine Dreschkay.

Pionierprojekt Großwärmepumpe

Der Bau der Großwärmepumpe ist ein wegweisendes Projekt, das einen Beitrag zu einer nachhaltigen Energiezukunft leisten wird und dazu beiträgt, die Klimaziele der Stadt Wien zu erreichen. Bis 2040 will die Bundeshauptstadt komplett klimaneutral sein. Fernwärme spielt dabei eine bedeutende Rolle: 56 Prozent des Wärmebedarfs soll bis dahin durch sie gedeckt werden. Weitere Infos: www.huma-eleven.at