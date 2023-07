Wien Energie plant neues Zentrum und senkt Preise

Mit mehr Personal, kräftig ausgedehnten Beratungszeiten und einem zusätzlichen Servicezentrum startet Wien Energie nun eine große Offensive. „Die Energiekrise hat zu einem großen Andrang im Kundenservice geführt. Viele der Anliegen bedürfen individueller Beratung und dafür braucht es auch Zeit. Daher war eine Lösung im Sinne unserer Kunden wichtig“, sagt Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke.

Mehr Mitarbeiter und längere Beratungszeiten

Derzeit suchen rund 670 Menschen täglich Unterstützung im Servicezentrum in der Spittelau, rund 9.000 Anrufe und etwa 4.200 E-Mails pro Tag gehen beim Kundenservice ein. Anfang des Jahres hat Wien Energie die persönlichen Beratungsplätze im Servicetreff in der Spittelau deshalb bereits aufgestockt. Nun folgt eine massive Ausweitung sowohl der persönlichen als auch der telefonischen Beratungszeiten. Vor Ort werden Kunden von Montag bis Donnerstag bis 19 Uhr und mit Termin sogar bis 20 Uhr beraten. Auch am Freitag werden die Beratungszeiten verlängert. Die telefonische Beratung ist nun von Montag bis Donnerstag sogar bis 22 Uhr möglich, am Freitag ist um 16 Uhr Schluss. Bis Ende des Jahres soll überdies ein weiterer Standort für persönliche Beratung in Wien-Erdberg entstehen, etwa 10 Beratungsplätze sollen hier als zusätzliche Anlaufstelle eingerichtet werden. Aktuell laufen dazu die Planungen.

Wien Energie senkt die Preise

Auch bei Strom und Gas senkt Wien Energie die Preise: Durch ein neues Angebot reduziert sich für die Mehrheit der Kunden der Strompreis um 30 Prozent und liegt durch 190 Frei-Energietage im Tarif „OPTIMA Entspannt“ künftig bei rund 15,9 Cent pro Kilowattstunde (kWh) netto (20,3 Cent brutto für Wien). Bei Erdgas sinken die Kosten um 40 Prozent, der neue Preis liegt inkl. 50 Frei-Energietagen bei rund 6,3 Cent/kWh (7,9 Cent brutto für Wien). Im Vergleich zum aktuellen Neukunden-Angebot liegt die Senkung bei Strom sogar bei 52 Prozent.

600 Euro Ersparnis pro Jahr

Insgesamt bringt das neue Angebot eine deutliche Entlastung: Ein durchschnittlicher Wiener Haushalt mit einem Verbrauch von 2.000 Kilowattstunden Strom und 8.000 Kilowattstunden Gas im Jahr zahlt damit um 610 Euro weniger. Kunden, die bereits das Treueangebot im letzten Sommer genutzt haben, sparen künftig immerhin rund 215 weitere Euro pro Jahr. Das Angebot kann bis 20. September von allen Bestands- und Neukunden im Haushaltssegment unabhängig von bisherigen Vertrags- oder Preisbindungen abgeschlossen werden. Alle Angebotspreise verstehen sich mit einem Jahr Preisgarantie und einem Jahr Vertragsbindung.

Die neuen Öffnungszeiten im Servicetreff Spittelau

Mo-Do 8-19 Uhr – mit Termin bis 20 Uhr

Fr 8-15 Uhr – mit Termin bis 16 Uhr

Hier geht’s zur Terminbuchung: wienenergie.at/termin

Telefonischer Kundenservice seit 1. Juli:

Mo-Do 8:00-22:00, Fr 08:00-16:00 Uhr