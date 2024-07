Wien Energie senkt Strom- und Gaspreise

Schon im Vorjahr hatte der Energieversorger ein 340 Millionen Euro schweres Entlastungspaket geschnürt. Aufgrund der positiven Entwicklung der letzten Monate beim Energiepreis-Index gibt Wien Energie die sinkende Kostenentwicklung nun an seine Kunden weiter.

Anpassungen erfolgen automatisch

Beim Tarif „OPTIMA Entspannt“ sinkt der Strompreis auf 14,9 Cent netto pro Kilowattstunde. Je nach Vertragsart können sich dadurch die Stromkosten um bis zu 55 Prozent reduzieren. Die Anpassung erfolgt bei bestehenden Kunden automatisch. Auch bei allen „OPTIMA Entspannt“ Gas-Kunden, bei denen in den nächsten Wochen die einjährige Preisgarantie ausläuft, sinkt der Preis automatisch auf 5,9 Cent netto pro Kilowattstunde. Das bringt eine Vergünstigung des Gaspreises zum Vorjahr – je nach Vertrag –um 7 bis 20 Prozent. Auch Klein und Mittelbetriebe werden entlastet: Die MEGA Strom- und Gas-Tarife sinken im Vergleich zum Vorjahr automatisch um bis zu 56 Prozent.

Zusätzlich sparen durch 1-Jahres-Bindung

Das aktuelle Sommer-Angebot der Wien Energie bietet Bestands- und Neukunden eine weitere Preissenkung. Bindet man sich bis 16. September auf ein Jahr, erhält man einen Rabatt und senkt damit den Strom-Verbrauchspreis auf rund 12,9 Cent netto pro Kilowattstunde. Das Angebot muss jedoch aktiv online oder über den Wien-Energie-Kundenservice bis 16. September abgeschlossen werden. Kunden, deren einjährige Preisgarantie ausläuft, werden von Wien Energie in den kommenden Wochen über das Rabattangebot per E-Mail oder Brief kontaktiert.

Sommer-Angebot Wien Energie