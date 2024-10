Wien erstrahlt: Der Christbaum am Rathausplatz steht

Heute hat der Christkindlmarkt seinen neuen Weihnachtsbaum erhalten: Der prächtige Baum stammt aus Niederösterreich und wurde über Nacht in die Bundeshauptstadt gebracht. Gegen 7 Uhr morgens stand er dann auf dem Rathausplatz.

Bürgermeister Michael Ludwig: „Seit mittlerweile 65 Jahren ist es Tradition, dass die Bundesländer, und seit 1981 auch Südtirol, Wien einen Weihnachtsbaum schenken. Es ist eine liebgewonnene Tradition, die auch den Zusammenhalt zwischen den einzelnen Bundesländern deutlich macht. Es freut mich, dass uns heuer wieder unser Nachbar Niederösterreich einen Baum zur Verfügung stellt.“

Baum bekommt heuer erstmals Kugeln

In den nächsten Tagen wird das Team des Wiener Stadtgartenamts (MA 42) sich liebevoll um den Baum kümmern. Beschädigte Äste, die während des Transports gelitten haben, werden repariert. Das Nadelkleid wird so bearbeitet, dass der Baum zur Eröffnung des Christkindlmarkts am 15. November in voller Pracht erstrahlt.

Besonders spannend: In diesem Jahr wird der Baum nicht nur mit Lichterketten, sondern auch mit rund 1.000 festlichen Weihnachtskugeln geschmückt. Diese neuen Kugeln verleihen dem Baum eine besondere Atmosphäre und sorgen dafür, dass er noch mehr glänzt.

Festliche Beleuchtung am 16. November

Die feierliche Illuminierung des Weihnachtsbaums findet am Samstag, den 16. November, statt. Bürgermeister Michael Ludwig und Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner werden bei diesem besonderen Anlass anwesend sein. Besonders beliebt ist der „Herzerlbaum“ im Rathauspark.

Seit 1959 steht der erste Weihnachtsbaum auf dem Rathausplatz, und seit 1975 bildet er das Herzstück des Wiener Christkindlmarkts, der in diesem Jahr seinen festen Platz vor dem Rathaus hat. Das Land Niederösterreich spendet heuer zum siebten Mal einen Baum für Wien, zuletzt war dies 2012 der Fall.