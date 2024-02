Wien Holding: Top-Events am heurigen Valentinstag

Der Valentinstag (14. 2.), der romantischste Tag im Jahr, nähert sich mit großen Schritten. Die Unternehmen der Wien Holding bieten auch in diesem Jahr wieder tolle Angebote für Verliebte und alle, die Zeit mit ihren Lieben verbringen wollen.

Das Jüdische Museum Wien in der Inneren Stadt bietet am 14. Februar eine tolle Führung namens „Unsere Stadt – zu zweit“, im beliebten Donauturm können alle Gäste ein romantisches Dinner mit 360-Grad-Panoramablick genießen. Wien Ticket bietet übrigens mit einer „1+1 gratis Ticket Aktion“ attraktive Angebote auf ausgewählte Event-Highlights.

Tickets für „Holiday On Ice“

Die Wiener Stadthalle bietet mit Tickets für die neue, gefeierte „Holiday on Ice“-Produktion „No Limits“ die perfekte Geschenk-Idee für die Liebste (oder den Liebsten). In der Therme Wien in Oberlaa können Gäste eine romantische Auszeit zu zweit genießen, und die DDSG Blue Danube will mit einem Valentinstag-Romantik-Dinner auf den Donauwellen für Stimmung sorgen. www.wienholding.at