Wien im Tanzfieber: ImPulsTanz ab 6. Juli!

Der Countdown läuft: Das beliebte und weltweit angesehene Wiener ImPulsTanz-Festival will das Publikum bei der heurigen Jubiläumsausgabe mit gleich 49 Premieren verwöhnen. Man darf sehr gespannt sein!

Ganz Wien ist bald wieder im Tanzfieber! Europas größtes Tanzfestival ImPulsTanz versammelt von 6. Juli bis 6. August zum 40. Mal die internationale Tanz-Szene in unserer Stadt. Die heurige Jubiläums-Ausgabe bringt zudem Highlights aus den früheren Jahren! Über die Performances hinaus gibt’s 210 tolle Workshops – für alle, die nicht nur zuschauen wollen.

Vielfältiges Programm

An 21 etablierten und neu entdeckten Spielstätten in ganz Wien locken heuer zehn spannende Uraufführungen und 39 nicht weniger empfehlenswerte österreichische Erstaufführungen von Tanz- und Performance-Produktionen. Das ImPulsTanz-Festival will also auch heuer das Publikum mit einer einzigartigen Bandbreite begeistern. Infos: impulstanz.com