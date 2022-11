Wien setzt ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen

Gewalt an Frauen ist leider in Österreich trauriger Alltag. Jede fünfte Frau erlebt ab ihrem 15. Lebensjahr körperliche und/oder sexuelle Gewalt. Allein heuer (Stand 17.10.2022) verzeichneten die Autonomen Österreichischen Frauenhäuser 28 mutmaßliche Morde an Frauen – sogenannte Femizide. Damit ist Österreich europaweit im traurigen Spitzenfeld. Am Internationalen Tag an Frauen, der am 25. November stattfindet, wurde als starkes Zeichen gegen Gewalt an Frauen am Rathaus die Fahne der Menschenrechtsorganisation „Terre des Femmes“ und die White-Ribbon-Fahne gehisst.

Rasche Hilfe

Der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen bildet auch den Start für die international begangenen „16 Tage gegen Gewalt an Frauen“. Dieser Aktionszeitraum läuft bis zum 10. Dezember, dem Tag der Menschenrechte. Die Stadt Wien hat ein breites, kostenloses und rasches Hilfsangebot für betroffene Frauen. „Es ist wichtig, dass Frauen in Notsituationen rasch Unterstützung bekommen. Wer Schutz vor Gewalt braucht, hat in unserer Stadt ein Auffangnetz. Der 24-Stunden Frauennotruf und der Frauenhaus-Notruf helfen rasch und unbürokratisch – rund um die Uhr!“, so Vizebürgermeisterin und Frauenstadträtin Kathrin Gaál.

Notrufnummern sind immer erreichbar!

Wichtig ist: Wer Gewalt wahrnimmt oder von Gewalt betroffen ist: Die Polizei rufen! Der Polizei-Notruf ist unter 133 erreichbar. Sowohl der 24-Stunden Frauennotruf (01/71719), als auch der Frauenhaus-Notruf des Vereins Wiener Frauenhäuser (05 77 22) sind rund um die Uhr besetzt. In Krisen und Notsituationen sind die Wiener Frauenhäuser wie immer für von Gewalt Betroffene da.

Der 24-Stunden Frauennotruf ist Anlaufstelle für alle Frauen und Mädchen ab 14 Jahren, die von sexualisierter, körperlicher und/oder psychischer Gewalt betroffen sind oder Gewalt in der Vergangenheit erfahren haben – egal wie lange die Gewalterfahrung zurückliegt. Das Frauennotruf-Team ist täglich von 0 bis 24 Uhr erreichbar: 01/71719, frauennotruf@wien.at; www.frauennotruf.wien.at