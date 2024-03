Bildungschancen bekommen von Schulen Bestnote

Über 35.000 Schüler:innen – von Volksschulen bis Fachmittelschulen – konnten bereits von den Zusatzangeboten der „Wiener Bildungschancen“ profitieren.

Wie sagen Kids und Jugendliche Mobbing den Kampf an? Was sind die besten Konzentrations- und Entspannungsübungen, um zur Ruhe zu kommen? Oder wie erkennt man Fake News? Das Angebot der Bildungschancen ist vielfältig – und eine optimale Ergänzung zum regulären Unterricht durch externe An­bie­ter:in­nen. Erst vor wenigen Wochen ins Leben gerufen, findet das Programm bereits regen Zuspruch in allen Schulstufen quer durch die Bezirke. Das Beste dabei: Ein zusätzliches Schulbudget für die Bildungseinrichtungen ermöglicht den Schüler:innen die Teilnahme, ohne dass Zusatzkosten anfallen.

Bestnoten für Erfolgsprogramm

Aktuell stehen über 400 Angebote zur Auswahl – wöchentlich kommen neue Workshops und Kurse hinzu. Gewaltfreie Kommunikation spielerisch durch Rappen erlernen, ist nur ein Beispiel der vielfältigen Kurse. An die 1.500 Schulklassen haben die Möglichkeit auf ein „Mehr“ an Bildung bis jetzt genutzt und das Feedback ist überwältigend: So wird von den Schulen im Durchschnitt die Note von 1,25 für Qualität und Abwicklung vergeben.



Infos und Anmeldung unter: bildungschancen.wien